推動數位學習向下扎根 「全領協」舉辦大新竹家長數位學習推廣宣講

2025/09/25 09:00

〔記者黃美珠／新竹報導〕為深化家長對教育部數位學習及因材網的理解，協助親師生3方一起迎向數位教育時代，全國家長會長多元領域協進會（全領協）日前在竹北嘉豐國小舉辦「中小學家長數位學習知能指引推廣」宣講講座，吸引大新竹的家長、學生、各級家長會、學校代表以及教育夥伴近300人參與，展現社會各界對教育數位轉型的高度重視。

教育部資訊及科技教育司長吳穎沺、縣府教育局副局長林益洲、新竹縣數位教育暨網路中心主任彭雅君、立委林思銘、立委徐欣瑩辦公室主任陳彥君、新竹縣議員吳旭智與林禹佑、以及竹北市民代表戴佩如與彭竣志也都到場了解。

這場講座除說明當前數位學習的教育政策，也安排實務經驗分享和實作。全領協副理事長也是政策宣導家長講師孟憲玟、家長分享講師趙翊汝，以及新竹縣一線教師代表和在場者一起探討，數位平台與 AI工具在親子共學中如何應用，且幫忙孩子培養自主學習力與跨域解題能力。現場家長還帶著孩子一同體驗數位工具，使「學習」成為親子互動的方式。

全領協表示，他們自成立以來就致力於推動教育革新，特別重視家長在數位學習過程的關鍵角色，讓家長們了解數位學習不僅是學校的責任，還需家庭的理解與支持。所以這次宣講不僅強化家長知能，更讓「數位學習教育」從校園延伸至家庭，形成完整的支持系統。

