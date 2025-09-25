獨家》領先全國！新竹縣橫山鄉每人發5000 因應「關稅及匯率衝擊」

新竹縣橫山鄉普發現金補助全鄉1萬2000人每人5000元；圖中前排紅衣者為鄉長張志弘。（資料照，記者黃美珠攝）

2025/09/25 08:52

〔記者黃美珠／新竹報導〕全民普發1萬政策還待卓揆赴立院報告和備詢，新竹縣橫山鄉卻已敲定，因應美國關稅和匯率調整的衝擊，通過追加今年預算方式，將從11月25日起連續3天，全鄉每人普發5000元的生活補助金，將有近1萬2000人受惠，約需6000萬元支應。

橫山鄉民政課長謝文桓說，該鄉全民普發5000元現金計畫，不僅是8月4日以前出生且辦好戶口登記的新生兒可領到，就連8月4日當天出生的新生兒也可請領。

他説，公所是8月追加該課經常門「生活補助計畫」預算後，包含行政作業費40萬在內，通過代表會同意追加編列今年預算6040萬發放前述生活補助金。他說，目前鄉庫還有近4億7000萬元，但在美國關稅問題和匯率調整後，特別是後者，造成很多中小企業訂單銳減進而衝擊到基層民眾的生活，所以公所決定發放生活補助金協助民眾度過難關。

公所發放的對象是今年8月4日之前就設籍在橫山，且到發放日為止沒有遷出的人；11月25日起連續3天，公所會派員到各村投開票所辦理發放。符合領取資格卻錯過前述時間的鄉民，則可在今年12月2日下午5點之前，攜帶相關證件到公所民政課辦理。

橫山鄉長張志弘2021年間首開新竹縣13鄉鎮市先河，成為第一個因應COVID-19疫情對全鄉每人發出1000元防疫紓困金的鄉鎮，次年又修訂相關發放條例且由代表會通過預算，加碼再發每人2000元防疫紓困金。

如今張志弘決定再以前述原因追加今年預算普發鄉民每人5000元生活補助金，紓困腳步比中央的全民普發1萬元還要明快，成為全國首例，儘管鄉親有人叫好，但也有人擔心老是這樣做，很可能拖垮鄉內財政。

新竹縣橫山鄉將在11月底普發鄉民每人5000元生活補助金。（橫山鄉公所提供）

新竹縣橫山鄉將在11月底普發鄉民每人5000元生活補助金。（橫山鄉公所提供）

