    首頁　>　生活

    健保總額23年來首度「全壘打」 基層醫盼慢病防治資源補強

    健保總額協商史上罕見「全壘打」，不過西醫基層代表直言，慢性病與代謝症候群防治計畫經費未獲足額支持，呼籲政府透過公務預算補足。（資料照，記者邱芷柔攝）

    健保總額協商史上罕見「全壘打」，不過西醫基層代表直言，慢性病與代謝症候群防治計畫經費未獲足額支持，呼籲政府透過公務預算補足。（資料照，記者邱芷柔攝）

    2025/09/25 08:44

    〔記者邱芷柔／台北報導〕健保總額協商史上罕見「全壘打」！衛福部健保會昨（24日）舉行115年度總額協商，醫院、西醫基層、中醫、牙醫及透析5大部門最終一致同意，明年度健保總額成長率為5.5%，達9883.1億元，這是自2002年以來首次全數達成共識。不過，西醫基層代表也直言，慢性病與代謝症候群防治計畫經費未獲足額支持，呼籲政府透過公務預算補足，避免基層防線因資源不足而受挫。

    健保總額協商每年9月例行舉行，討論5大部門的預算分配，過去多年，付費者與醫界代表常因成長率分歧無法達成共識，往往「兩案併陳」交由衛福部拍板。今年會議自上午9時半一路開到晚間近10點，一度因西醫基層總額卡關陷入僵局。

    高雄縣醫師公會理事長王宏育指出，直到晚間9時半左右，經醫師公會全聯會新任理事長陳相國徵詢各方意見並退讓部分預算後，才與健保會委員達成協議，但對於協商結果仍感遺憾。

    王宏育表示，基層診所是慢性病防治的第一線，包括胃癌幽門螺旋桿菌根除、降膽固醇藥物與口服降血糖藥物擴大使用，以及慢性腎臟病防治等，原本規劃的經費多遭刪減。例如胃癌根除治療原估需12億元，僅核得3億元；延緩慢性腎病變患者洗腎原估5至7億元，實際僅得3.53億元；至於代謝症候群防治計畫，原本估算8.87億元，卻完全未獲支持。

    王宏育強調，代謝症候群防治是賴清德總統「健康台灣888」政策的重要拼圖，如無資源挹注恐難落實，呼籲國健署應編列收案、追蹤及評估等相關經費，補足基層資源，讓診所能安心投入，帶動全民健康。

    熱門推播