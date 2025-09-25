台65線南下土城路段 今晚10點至明早6點封閉施工

交通部公路局北區養護工程分局指出，中和工務段將於今（25）日夜間10點至翌日清晨6點，封閉台65線8.1K至12.4K南下主線路段辦理施工並實施交管。（北區養護工程分局提供）

2025/09/25 08:34

〔記者黃子暘／新北報導〕交通部公路局北區養護工程分局指出，中和工務段將於今（25）日夜間10點至翌日清晨6點，封閉台65線8.1K至12.4K南下主線路段辦理施工並實施交管，工程如遇雨順延，提醒用路人改道平面道路台3線前往土城、板橋市區或國道3號，行車時間預計增加15分鐘。

北區分局表示，施工期間，將封閉台65線南下8.1K主線，車輛行經該處，將由板橋二匝道匯出銜接台3線前往土城市區或國道3號，封閉縣民大道接台65線南入匝道，由板城路經大觀橋前往樹林地區，另封閉城林橋上往台65線土城一雙向入口匝道及台65線12K（土城二南入匝道），由大安路前往國道3號。

分局表示，提醒路人提前改道或遵守現場交通指揮，相關行車資訊可收聽廣播、注意資訊可變看板顯示的交通管制及訊息，路況可利用公路局省道即時交通資訊網查詢，或撥02-86875114及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢。

