援助花蓮！ 中央募款4大管道今天啟動

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重災情。（民眾提供）

2025/09/25 08:03

〔記者邱芷柔／台北報導〕花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流，光復鄉首當其衝，造成大規模淹水、道路中斷與橋樑沖毀，災情慘重。行政院長卓榮泰昨赴花蓮勘災，並責成衛福部轄下財團法人賑災基金會啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，投入災民救助、緊急醫療及復原重建，盼加速當地恢復正常生活。

賑災基金會今（25日）表示，此次募款經衛福部核准，期間自9月25日至10月24日，為期一個月，預募金額5億元，即起接受外界捐款，提供匯款、LINE Pay、四大超商、外匯等管道。募得款項將專款專用，行政及人事費用由基金會自籌，不動用善款，款項流向也將公開徵信，並公開款項支出清單。

請繼續往下閱讀...

捐款管道分列如下：

一、 匯款

戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：土地銀行長春分行（005）

銀行帳號：102-005-201-966

二、 Line Pay捐款帳戶（114年9月25日下午1時起）：

進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「馬太鞍溪堰塞湖災害專案」進行捐款，可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

三、四大超商門市（114年9月25日上午9時起）：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，點選「馬太鞍溪堰塞湖災害專案」，依指示輸入資訊與捐款金額，列印繳款單後，至櫃檯繳費即可完成捐款。

四、若海外人士有捐款意願，外匯相關資訊如下：

（一） SWIFT CODE：「LBOTTWTP102」。

（二） NAME：「Taiwan Foundation for Disaster Relief」。

（三） Account NO. : 「102-005-201-966」。

（四） BANK NAME：「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」。

（五） ADDRESS：「No. 156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459, Taiwan（R.O.C.）」。

賑災基金會指出，專案募得款項將用於災區災民災害救助、緊急醫療、復原重建包括內裝修繕與生活支持，以減低災民等候救助時間，讓災民儘速重拾正常生活。捐款民眾如有相關疑問，可於9月26日上午9點後撥打專線電話（02）77028028，接聽時間為每日上午9點至晚間9點。

捐款收據申請方式，捐款人請提供捐款證明（如臨櫃收執聯、ATM收據），並註明姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，以傳真（02-8912-7638）或Email（admin@tf4dr.org）送至賑災基金會。若透過超商機台捐款，請於操作時勾選「索取捐款收據」並完整填寫相關資訊，收據將於募款期滿後由賑災基金會統一寄發。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法