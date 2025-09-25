為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    屏東市玉兔小提燈今開始發放 公所及各聯合里辦公室同步進行

    玉兔小提燈今天第二波免費發放。（記者葉永騫攝）

    2025/09/25 08:03

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市玉兔小提燈第二波開始發放了，屏東市公所及各聯合里辦公室今天（25日）上午9點起開始發放，共計1200個，最後發放地點則是（27日）在復興圖書館，每人限領一個，送完為止。

    發放的地點和時間為，屏東市公所1樓（限量提供 500 個），今天（25日）上午9點到12點、下午2點到5點（如發送完畢活動即提早結束），各聯合里辦公室（各限量100個），中區於重慶路197號（永新公園）、東一區於民貴二街56號（豐榮里活動中心）、東二區在歸義巷13之2號（歸來慈天宮）、南一區在大武路223之1號（清溪里活動中心）、南二區在光明街5號（安鎮厚生建國聯合里民活動中心）、北一區在崇德一路231號、北二區在北興一街15號（北興活動中心）。

    屏東市復興圖書館1樓則於27日上午10點起發放（限量提供 200 個），地點在 屏東市建南路162號，這次玉兔小提燈第二波發放，每人限領1個，數量有限，送完為止，請民眾特別注意。

    小朋友提著可愛的玉兔小提燈在公園散步。（記者葉永騫攝）

