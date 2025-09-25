為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    9/25晚11時至翌日凌晨4時 總統府前交通管制

    「114年國慶夜校、光雕投影」交通管制、疏導措施。（記者劉慶侯翻）

    「114年國慶夜校、光雕投影」交通管制、疏導措施。（記者劉慶侯翻）

    2025/09/25 07:59

    〔記者劉慶侯／台北報導〕國慶籌備委員會訂於9月25日至26日、9月30日至10月1日在總統府前及周邊道路實施參演單位夜間標線作業；另10月7日至10日執行光雕投影等活動。北市交通大隊為維護各項活動及工程施作期間交通安全，實施相關道路交通管制。

    警方表示時間及範圍為：

    一、國慶夜校：

    （一）管制時間：

    1.9月25日（星期四）23時至翌日4時。

    2.9月30日（星期二）23時至翌日4時。

    3.10月1日（星期三）23時至翌日4時（預備日）。

    （二）管制範圍：博愛路以東，忠孝西路（含南線2車道）、襄陽路以南，公園路以西，愛國西路以北等，所圍區域。

    （三）管制原則：禁止車輛通行，並視狀況彈性擴大管制範圍。

    二、 LED主題視訊牆架設及光雕投影：

    （一）管制時間：9月25日22時至10月11日6時。

    （二）管制範圍：凱達格蘭大道（重慶南路至懷寧街）。

    （三）管制原則：禁止車輛通行，並視狀況彈性擴大管制範圍。

    北市警局表示，駕駛人應隨時收聽警察廣播電臺路況報導，並提前改道，管制區周邊勿任意違規停車，應遵守員警指揮疏導，避免造成管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。

    「114年國慶夜校、光雕投影」交通管制、疏導措施。（記者劉慶侯翻）

    「114年國慶夜校、光雕投影」交通管制、疏導措施。（記者劉慶侯翻）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播