9/25晚11時至翌日凌晨4時 總統府前交通管制

「114年國慶夜校、光雕投影」交通管制、疏導措施。（記者劉慶侯翻）

2025/09/25 07:59

〔記者劉慶侯／台北報導〕國慶籌備委員會訂於9月25日至26日、9月30日至10月1日在總統府前及周邊道路實施參演單位夜間標線作業；另10月7日至10日執行光雕投影等活動。北市交通大隊為維護各項活動及工程施作期間交通安全，實施相關道路交通管制。

警方表示時間及範圍為：

一、國慶夜校：

（一）管制時間：

1.9月25日（星期四）23時至翌日4時。

請繼續往下閱讀...

2.9月30日（星期二）23時至翌日4時。

3.10月1日（星期三）23時至翌日4時（預備日）。

（二）管制範圍：博愛路以東，忠孝西路（含南線2車道）、襄陽路以南，公園路以西，愛國西路以北等，所圍區域。

（三）管制原則：禁止車輛通行，並視狀況彈性擴大管制範圍。

二、 LED主題視訊牆架設及光雕投影：

（一）管制時間：9月25日22時至10月11日6時。

（二）管制範圍：凱達格蘭大道（重慶南路至懷寧街）。

（三）管制原則：禁止車輛通行，並視狀況彈性擴大管制範圍。

北市警局表示，駕駛人應隨時收聽警察廣播電臺路況報導，並提前改道，管制區周邊勿任意違規停車，應遵守員警指揮疏導，避免造成管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。

「114年國慶夜校、光雕投影」交通管制、疏導措施。（記者劉慶侯翻）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法