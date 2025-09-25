台中水湳轉運中心預計明年初完工 居民盼重新命名

水湳轉運中心將完工，但當地居民認為應以當地名來命名。（記者蘇金鳳攝）

2025/09/25 07:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中水湳經貿園區有台中國際會展中心、台中流行影音中心還有水湳轉運中心，當地民眾認為水湳轉運中心雖在水湳經貿園區內，但更靠近中清交流道，而且命名時未廣泛徵詢地方建議，市議員林祈烽在市議會提案應重新考慮變更命名為經貿轉運中心或中清轉運中心為佳。

交通局長葉昭甫表示，這個區域雖離水湳離有一段距離，但市府在此區的整體計劃都是以水湳為命名，地方希望用舊地名，會跟地方再溝通。

水湳轉運中心以「北極星」為設計靈感，預計明年2月27日完工，將有28條國道客運路線會在此轉運，規劃國道客運月台42席、市區公車12席、計程車排班25席、機車停車1253席、自行車停車604席、汽車停車614席。

不過，預計再過半年就要完工的水湳轉運中心的名稱，卻有部分在地居民有意見，林祈烽表示，西屯區港尾里楊忠義里長及地方仕紳向他陳情，指轉運中心雖位於水湳經貿園區中，但距離水湳位置甚遠，且命名時未廣泛徵詢地方建議，應重新考慮變更命名為經貿轉運中心或中清轉運中心較符當地居民需求。林祈烽建議市政府重新研議，跟地方民眾好好溝通。

