台灣原生旱稻保種田一夕遭洪水淹沒 上萬網友湧入粉專打氣

花蓮光復邦查農場遭馬太鞍溪堰塞湖潰流下的洪水淹沒，農場負責人心血毀於一旦。（圖取自邦查農場臉書）

2025/09/25 07:24

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮光復知名邦查有機農場，生產無毒作物超過15年，近年成功復育出4種台灣原生種旱稻，未料累積5年的保種田，遭馬太鞍溪堰塞湖潰流下的洪水一夕淹沒，農場負責人蘇秀蓮是名堅韌的阿美族女性，強調會迅速進行保種重建「絕不放棄」，上萬名網友也深受感動，湧入粉絲專頁打氣。

邦查農場占地約16公頃，採無毒、有機農法種植作物，是花蓮光復率先獲得有機認證的農場，同時也為部落婦女，提供就業機會，蘇秀蓮投入農作的用心，多次獲得農業部肯定，視為有機農友典範。

不料位在大同村佛祖街的農場，正是這次馬太鞍溪堰塞湖潰流下的洪水行水區，整片農場被淹沒，難逃遭大水吞噬命運，淹約1層樓高，田地、工寮、農舍、接待地方，全都浸泡在水裡。

蘇秀蓮在臉書寫道，過去5年累積的保種田，也在這場災難中一夕之間全被掩沒。這5年，一步一步找回台灣原生旱稻的種子，和夥伴們已經努力復育出4種旱稻。那是祖先的糧食，也是「我們最想守住的味道」。

她提及，原本已經計劃準備挑戰復育第5種、並擴大旱稻種植，然而現在必須重新來過。雖然心痛，但不會放棄。就像過去5年從不曾放棄一樣，插秧、除草、脫粒，每一粒種子都是用每一個人力汗水親手換來的。

蘇秀蓮強調，接下來等雨停了、泥退了，會重新踏進田裡，開始農場與保種的重建。不讓這5年的努力在洪水裡化為烏有。文末，呼籲網友給予支持鼓勵，表示這些留言都是陪他們繼續走下去的力量。

貼文一出吸引上萬名網友，湧入粉專按讚，並留言支持「加油！期待你們在復育這條路持續勇往直前」、「加油！ 會渡過難關」、「復原的路很長，請加油再加油」、「看到稻田被淹沒真的很心疼，謝謝你們一直守護台灣原生旱稻，願一切能平安度過難關。」

