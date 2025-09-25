為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台東豆趣料理競賽 金剛好便當奪得金獎

    「台東原鄉好豆趣餐桌創意料理競賽」，由金剛好便當奪得金獎。（記者黃明堂翻攝）

    「台東原鄉好豆趣餐桌創意料理競賽」，由金剛好便當奪得金獎。（記者黃明堂翻攝）

    2025/09/25 07:23

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東的豆類作物種類豐富，從樹豆、小萊豆、翼豆到八月豆，這些食材不僅營養價值高，更蘊藏著原鄉部落的生活記憶與文化脈絡。為推廣原鄉傳統食材的多元應用，台東農改場舉辦「台東原鄉好豆趣餐桌創意料理競賽」，由金剛好便當奪得金獎；田媽媽傅姐風味餐及青山農場獲得銀獎；銅獎則由米國學校餐廳、達興山號及成農花田餐坊獲得。

    比賽昨天在東區職業訓練中心舉辦，共吸引8組來自台東縣高中職學校、餐飲業者、田媽媽班及家政班等隊伍參與，以「原鄉豆類」做為主題，限時兩小時的料理時間，完成兼具風味與故事的創意餐桌，透過料理比賽，希望部落豆類轉化為充滿創意的佳餚，展現出台東獨有的飲食風貌。

    競賽其他名次依序為銀獎田媽媽傅姐風味餐、青山農場；銅獎為米國學校餐廳、達興山號及成農花田餐坊；創意獎分別為成功商水豆豆少年及夢馨羽家政班。評審講評指出，參賽作品普遍能突顯原鄉豆類的天然風味，跳脫傳統料理框架，融合現代料理手法與部落風味，帶來耳目一新的感受。部分作品在調味上若朝向低糖、低鹽及低油的烹調方式，更符合現代注重健康飲食的精神。

    為推廣地方特色農產與飲食文化，台東農改場未來將彙集所有參賽作品編輯成專刊，提供給休閒農場、民宿、餐飲業者及一般消費者參考，讓台東好豆永續發展及利用，活絡原鄉的觀光休閒與農特產業。

