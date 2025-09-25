為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    3颱風最新路徑曝光 吳德榮：北台灣今飆38度高溫

    吳德榮稱，最新氣象署路徑潛勢預測圖（左）顯示，輕颱博羅依的動向與最新歐洲系集模式模擬（右）類似，通過菲律賓、經海南島南側，侵襲越南北部。（圖擷自洩天機教室專欄）

    吳德榮稱，最新氣象署路徑潛勢預測圖（左）顯示，輕颱博羅依的動向與最新歐洲系集模式模擬（右）類似，通過菲律賓、經海南島南側，侵襲越南北部。（圖擷自洩天機教室專欄）

    2025/09/25 08:03

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（25日）各地大多為多雲到晴，氣溫回升，高溫普遍約32至35度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天至週六各地晴朗炎熱，北台灣高溫達38度；目前西太平洋3個颱風路徑均遠離台灣，不會造成威脅。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（24日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至週六（27日）太平洋高壓向西伸展，各地晴朗炎熱，北台灣最高溫升至38度左右，須注意防曬、防中暑；東半部及午後山區偶有零星短暫降雨機率。

    吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，太平洋高壓影響，下週日（28日）至週三（10月1日）各地持續晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

    吳德榮分析，最新（25日2時）氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，樺加沙已減弱為輕度颱風，將持續偏西，經廣西、進入越南北部，繼續減弱；輕颱浣熊則距離台灣遙遠，無威脅。

    吳德榮稱，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱博羅依的動向與最新歐洲系集模式模擬類似，通過菲律賓、經海南島南側，侵襲越南北部，對台無影響。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播