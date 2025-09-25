3颱風最新路徑曝光 吳德榮：北台灣今飆38度高溫

吳德榮稱，最新氣象署路徑潛勢預測圖（左）顯示，輕颱博羅依的動向與最新歐洲系集模式模擬（右）類似，通過菲律賓、經海南島南側，侵襲越南北部。（圖擷自洩天機教室專欄）

2025/09/25 08:03

〔即時新聞／綜合報導〕今天（25日）各地大多為多雲到晴，氣溫回升，高溫普遍約32至35度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天至週六各地晴朗炎熱，北台灣高溫達38度；目前西太平洋3個颱風路徑均遠離台灣，不會造成威脅。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（24日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至週六（27日）太平洋高壓向西伸展，各地晴朗炎熱，北台灣最高溫升至38度左右，須注意防曬、防中暑；東半部及午後山區偶有零星短暫降雨機率。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，太平洋高壓影響，下週日（28日）至週三（10月1日）各地持續晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮分析，最新（25日2時）氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，樺加沙已減弱為輕度颱風，將持續偏西，經廣西、進入越南北部，繼續減弱；輕颱浣熊則距離台灣遙遠，無威脅。

吳德榮稱，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱博羅依的動向與最新歐洲系集模式模擬類似，通過菲律賓、經海南島南側，侵襲越南北部，對台無影響。

