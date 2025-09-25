為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    09/25各報重點一覽

    馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀台9線馬太鞍溪橋，造成光復地區淹水，24日積水漸退後，市區滿目瘡痍。（記者羅沛德攝）

    馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀台9線馬太鞍溪橋，造成光復地區淹水，24日積水漸退後，市區滿目瘡痍。（記者羅沛德攝）

    2025/09/25 07:06

    自由時報

    堰塞湖潰流 光復14死46失聯

    樺加沙颱風襲台造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤，光復鄉災情慘重，中央災害應變中心統計，截至昨天下午五時，颱風造成全國十四人死、四十六人失聯、卅二人受傷，死亡、失聯者集中在光復鄉，累計積淹水五十二處。

    詳見堰塞湖潰流 光復14死46失聯

    樺加沙進逼…中央9度示警花蓮撤居民

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，已造成下游光復鄉十四人死亡、四十六位民眾失聯，在野黨將矛頭指向中央。據悉，中央廿一日就開始討論疏散撤離事宜、規劃應撤離範圍，前期更九度通報花蓮縣府儘速疏散，但花蓮應變中心竟直至廿三日潰流後才改為一級開設，最終十四位罹難者皆位於強制撤離區內，令人遺憾。

    詳見樺加沙進逼…中央9度示警花蓮撤居民

    川普改口：烏克蘭可收復失土 嘲諷俄羅斯是經濟衰退的紙老虎

    美國總統川普對烏俄戰爭立場廿三日大轉彎，改口稱烏克蘭能在歐洲、特別是北約財政與軍事支援下，從俄羅斯手中收復所有失土，可能「恢復原狀、甚至更多」。並嘲諷俄羅斯是經濟衰退的「紙老虎」。

    詳見川普改口：烏克蘭可收復失土 嘲諷俄羅斯是經濟衰退的紙老虎

    聯合報

    花蓮洪災14死32傷 死者多一樓來不及逃的長者

    花蓮光復鄉堰塞湖洪災已釀十四死三十二傷，仍有四十六人失聯，全台各界持續挺進救災，強調「此刻我們都是花蓮人」，災民昨含淚在厚重的淤泥中開始重建家園。行政院長卓榮泰前去勘災，和立委傅崐萁為了撤離責任歸屬爆發衝突，卓揆氣得離場，事後強調中央和地方都有責任。花蓮地檢署表示，這次災害有重大死傷，將調查有無人為疏失。

    詳見花蓮洪災14死32傷 死者多一樓來不及逃的長者

    堰塞湖溢流14死 都是在中央強制撤離範圍內

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大量泥水沖毀光復鄉市區，造成多人罹難及輕重傷。據指出，中央早在事發前期已至少九度通報花蓮縣政府，要求盡速執行疏散撤離，且身兼中央災害應變中心指揮官的內政部長劉世芳廿一日已要求隔日撤離一千八百戶，請縣府確認名單。

    詳見堰塞湖溢流14死 都是在中央強制撤離範圍內

    中國時報

    6800萬噸泥流浩劫 14死46失聯

    花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖23日溢堤，6800萬噸滾滾泥流傾瀉而下，如海嘯般沖進光復鄉市區，河道旁低窪地區水深高達2層樓，警消及搜救人員背著裝備徒步挺進災區，以游泳、牽引衝鋒舟等方式，深入待援的每個角落。行政院長卓榮泰昨日南下勘災向災民允諾會協助另尋更安全、舒適的地方居住，強調全力救災、檢討撤離執行疏漏。

    詳見6800萬噸泥流浩劫 14死46失聯

    李鴻源：恐再溢流 居民暫勿回家

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日發生嚴重溢流，農業部24日空拍勘查溢流口壩頂遭水流下切80公尺，評估湖水已縮減75％，仍維持紅色警戒。前內政部長李鴻源24日示警，現在土壤含水量很高，堰塞湖非常可能再溢流，下游民眾別掉以輕心，千萬不可馬上回家。農業部說，將持續辦理調查監測，重擬警戒機制，以免危害下游民眾生命安全。據估測，馬太鞍溪堰塞湖壩體體積2億立方公尺，高度200公尺，約66層樓高，至溢流前，已累積約9100萬噸水量。昨晨雲霧散開，農業部空拍探勘後發現，堰塞湖溢流口壩頂已遭水流下切80公尺，至120公尺，高程也從1150公尺下降至1060公尺，蓄水面積約50公頃，剩餘水量約2300萬噸，等於流出6800萬噸水量，剩下四分之一。

    詳見李鴻源：恐再溢流 居民暫勿回家

    24日傍晚雨勢逐漸停歇，街道積水退去，居民開始著手清理滿目瘡痍的家園。（記者劉信德攝）

    24日傍晚雨勢逐漸停歇，街道積水退去，居民開始著手清理滿目瘡痍的家園。（記者劉信德攝）

    美國總統川普對烏俄戰爭立場廿三日大轉彎，嘲諷俄羅斯是經濟衰退的「紙老虎」。（法新社）

    美國總統川普對烏俄戰爭立場廿三日大轉彎，嘲諷俄羅斯是經濟衰退的「紙老虎」。（法新社）

    相關新聞
    生活今日熱門
