樺加沙外圍環流還在發威 雨彈炸4縣市

台東縣地區、花蓮縣地區、屏東縣山區及恆春半島今天到明天有局部大雨或豪雨，屏東地區及高雄山區、綠島、蘭嶼有局部大雨發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

2025/09/24 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署今天（24日）夜間對東部及南部4縣市發布豪、大雨特報提醒，受樺加沙颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，台東縣地區、花蓮縣地區、屏東縣山區及恆春半島今天到明天有局部大雨或豪雨，屏東地區及高雄山區、綠島、蘭嶼有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。

豪雨特報範圍：花蓮縣全境；台東縣平地台東市、成功鎮、關山鎮、鹿野鄉、池上鄉、東河鄉、長濱鄉、太麻里鄉、大武鄉及山區卑南鄉、海端鄉、延平鄉、金峰鄉、達仁鄉；屏東縣恆春半島恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉及山區三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉。

請繼續往下閱讀...

大雨特報範圍：台東縣綠島鄉、蘭嶼鄉；屏東縣平地屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、琉球鄉；高雄市山區六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區。

氣象署也對花蓮縣、台東縣及屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間到深夜11點15分。

示警範圍：花蓮縣富里鄉；台東縣成功鎮、長濱鄉、台東市、卑南鄉、鹿野鄉、東河鄉、太麻里鄉、延平鄉、金峰鄉；屏東縣霧台鄉。

「花蓮縣、台東縣」大雷雨即時訊息持續時間到23點15分。（擷取自中央氣象署網站）

「屏東縣、台東縣」大雷雨即時訊息持續時間到23點15分。（擷取自中央氣象署網站）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法