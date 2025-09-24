為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    媒體稱堰塞湖「垂直避難」是新創？ 中央災害應變中心回應了

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨壩頂發生溢流，造成下游光復鄉災情慘重，有部分媒體報導，花蓮縣政府稱這次內政部新創「垂直避難」。對此，中央災害應變中心今晚澄清，是依據聯合國教科文組織、經濟部及花蓮縣水災計畫中避難原則，民眾可採取「依親」、「至避難收容處所」及「至高處垂直避難」等方式。（資料照，翻攝自馬太鞍堰塞湖監測紀實）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨壩頂發生溢流，造成下游光復鄉災情慘重，有部分媒體報導，花蓮縣政府稱這次內政部新創「垂直避難」。對此，中央災害應變中心今晚澄清，是依據聯合國教科文組織、經濟部及花蓮縣水災計畫中避難原則，民眾可採取「依親」、「至避難收容處所」及「至高處垂直避難」等方式。（資料照，翻攝自馬太鞍堰塞湖監測紀實）

    2025/09/24 23:19

    〔記者陸運鋒／新北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨壩頂發生溢流，造成下游光復鄉災情慘重，有部分媒體報導，花蓮縣政府稱這次內政部新創「垂直避難」。對此，中央災害應變中心今晚澄清，是依據聯合國教科文組織、經濟部及花蓮縣水災計畫中避難原則，民眾可採取「依親」、「至避難收容處所」及「至高處垂直避難」等方式。

    中央災害應變中心今晚發布新聞稿指出，為因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，農業部經邀集多次專家會議討論，評估影響範圍並劃定區域，是依據聯合國教科文組織、經濟部水災災害防救業務計畫及花蓮縣水災保全計畫中有關水災之避難原則，民眾可採取「依親」、「至避難收容處所」及「至高處垂直避難」等方式，垂直避難並非部分媒體所稱本次因應溢流新創之避難方法。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播