媒體稱堰塞湖「垂直避難」是新創？ 中央災害應變中心回應了

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨壩頂發生溢流，造成下游光復鄉災情慘重，有部分媒體報導，花蓮縣政府稱這次內政部新創「垂直避難」。對此，中央災害應變中心今晚澄清，是依據聯合國教科文組織、經濟部及花蓮縣水災計畫中避難原則，民眾可採取「依親」、「至避難收容處所」及「至高處垂直避難」等方式。（資料照，翻攝自馬太鞍堰塞湖監測紀實）

2025/09/24 23:19

〔記者陸運鋒／新北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨壩頂發生溢流，造成下游光復鄉災情慘重，有部分媒體報導，花蓮縣政府稱這次內政部新創「垂直避難」。對此，中央災害應變中心今晚澄清，是依據聯合國教科文組織、經濟部及花蓮縣水災計畫中避難原則，民眾可採取「依親」、「至避難收容處所」及「至高處垂直避難」等方式。

中央災害應變中心今晚發布新聞稿指出，為因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，農業部經邀集多次專家會議討論，評估影響範圍並劃定區域，是依據聯合國教科文組織、經濟部水災災害防救業務計畫及花蓮縣水災保全計畫中有關水災之避難原則，民眾可採取「依親」、「至避難收容處所」及「至高處垂直避難」等方式，垂直避難並非部分媒體所稱本次因應溢流新創之避難方法。

