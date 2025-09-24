高雄鳳山車站大樓優化燈光 明年農曆年前完成

鳳山車站大樓「空中鳳城」將優化燈光，凸顯古建築燕尾造型，預計明年農曆年前完成。（記者陳文嬋攝）

2025/09/24 23:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鐵道局推動鳳山火車站開發大樓「空中鳳城」燈光優化工程，除現有1000多盞LED燈，將增設投射燈等，凸顯古建築燕尾造型，力拚明年農曆年前完成，期間假日與節慶點亮迎賓，平日兼顧節能減亮，以符合地方期待。

鳳山建城237年，鐵道局打造鳳山車站開發大樓，以古城拱門營造「空中鳳城」意象，成為鳳山重要地標，地方爭取全國首座電影院車站，台鐵四度招商9月底揭曉。

鐵道局裝設1000多盞LED燈，點亮雖五彩繽紛，卻不見屋頂燕尾造型，推動燈光優化工程，將增加投射燈等設施，以燈光凸顯古建築之美，目前進行規劃設計，預計11月公告招標，力拚明年農曆年前完成，增添藝術新風貌，與「鳳山光之季」相輝映。

鐵道局持續辦理車站工程驗收，其中燈光是工程一環，力拚整體11月驗收通過；地方期盼長年點亮「空中鳳城」，帶動地方觀光發展。北門里長謝秀霞表示，鳳山車站大樓北門意象造型特殊，不僅是鳳山重要地標，更深具歷史意義，長年點亮成為地方觀光指標。

鐵道局順應地方民意，辦理驗收與推動燈光優化並重，將於假日與節慶晚間7時至9時點亮「空中鳳城」迎賓，由9月27日教師節連假打頭陣，平日兼顧節能減亮，將持續滾動檢討，朝地方期待方向努力。

鳳山車站大樓「空中鳳城」是鳳山重要地標。（記者陳文嬋攝）

