花蓮堰塞湖「豆腐渣」釀禍？為何不爆破？他列7點你需要知道的事實

馬太鞍溪堰塞湖溢流造成下游慘重災情。（記者劉信德攝）

2025/09/24 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天（23日）溢流釀慘重災情，救災工作如火如荼進行的同時，關於堰塞湖和中央處理應對的謠言也層出不窮。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌列出7點事實駁斥錯誤訊息。

張育萌今晚在臉書發文，首先就針對網上有人稱堰塞湖是「人工湖」，這場災禍是豆腐渣工程導致的荒謬謠言做出澄清，「堰塞湖不是人工湖，沒有『豆腐渣工程』的問題。7月25日，花蓮馬太鞍溪山體大規模崩落，形成堰塞湖，堰塞湖是因河道被阻斷而形成的『天然湖泊』，因此不會有『設計不良』或『豆腐渣工程』的問題。」

第二點，「傅崐萁要求『處理堰塞湖』是事實，沒講『該怎麼做』也是事實。8月13日。立法院朝野協商，傅崐萁要求在《丹娜絲颱風災後重建條例》的附帶決議，納入馬太鞍堰塞湖工程；8月21日，傅崐萁第2次提附帶決議，要求行政院處理馬太鞍溪堰塞湖。傅崐萁要求行政院處理馬太鞍堰塞湖是事實，但傅崐萁從頭到尾都是說『馬太鞍溪上游堰塞湖應該納入災後重建處理，做長治久安的治理』，這也是事實。傅崐萁主張『馬太鞍溪堰塞湖納入災後重建』，請中央政府做『長治久安的治理』，但一直沒說『具體該怎麼做』（ 直到今天他才明說『比照南投爆破』 ）。」

第三點，「 溢流時間緊迫，工程改變行不通。7月26日，堰塞湖形成隔天，林保署就17次執行航拍取像任務，推算堰塞湖的蓄水量和水位上升速度。當時推估，如果不計算颱風或發生豪大雨，堰塞湖預計會在10月初『自然溢流』。從『10月初』這個時點往回推，我們有多少時間可以『解決問題』？林保署務實評估，基本確定只有短短2個月，要做任何工程來直接改變堰塞湖都行不通。」

「另外，東華大學團隊進行監測初步調查，馬太鞍堰塞湖的壩體組成是『鬆散的砂土、碎石和泥流堆積』，後續由此判斷，如果要爆破或降挖的風險過高。白話來說，貿然爆破帶來的震動，會讓原本就不穩定的堆積體瞬間崩解，可能不只是開出一條溢洪道，而是整個壩體潰決。開挖的道理相似，就算機具到得了堰塞湖，壩頂也會在削減過程失去支撐而崩塌。」

第四點，針對有媒體使用「潰決」一詞來報導堰塞湖「溢流」，張育萌直言這2個用詞有巨大落差，「馬太鞍堰塞湖最終『溢流』，是湖水漫過壩頂，壩體被逐漸切開，缺口擴大、下切。昨天，樺加沙颱風的豪雨造成堰塞湖提早溢流，溢流口約有6800萬噸水流出，湖中還剩2300萬噸。根據洪峰到達時間，大約20分鐘抵達上游橋，40到60分鐘到光復市區，仍然造成不幸。」

「然而，如果透過直接爆破，壩體會因為震動或削坡失去平衡，壩體的鬆散砂石、泥流含水量高，摩擦力低，在極短時間內整體崩塌，代表原本存續的9100萬噸水會在極短時間大量下洩。不只洪峰流量會遠高於自然溢流，水中夾帶的巨量土石衝擊力極大，光復市區在直接下游，坡度大，洪水傳遞時間會被壓縮得極短。這也是為什麼，前內政部長李鴻源會提醒『馬太鞍是潰壩，不是潰堤』，也就是水位超過壩體，壩體整個垮下來，『幾千萬噸水往下衝造成很大的洪峰』。」

第五點，為何馬太鞍堰塞湖沒法像南投一樣用爆破就解決？張育萌說，「傅崐萁講了一個月『長治久安的方法』，今天終於說清楚，他本來希望中央『比照過去南投堰塞湖用爆破的方式，那個也是4000多萬立方米，爆破就解決了』。傅崐萁口中『南投那個案例』，沒有特別講出哪個湖，但應該指的是規模比較大的九份二山堰塞湖（位在南投、國姓鄉、中寮鄉和草屯交界）。九份二山堰塞湖是使用『人工開挖溢洪道』方式處理。」

「事實上，南投案例與馬太鞍有很大不同……九份二山堰塞湖是地震後大塊崩落岩體形成的堰塞湖，堆積緊密，壩體結構相對穩固、厚實，沒有持續的大規模滑動，工程團隊可以用地質鑽探，確認壩體有穩定性，不會因為小規模爆炸就全面崩塌，且九份二山崩塌點距道路不遠，可以大量調用挖掘機、鑽孔機等大型機具。」

「相較之下，花蓮馬太鞍溪的壩體是細砂和泥土混合堆積而成，顆粒間摩擦力小，孔隙率高，含水率高；這類堆積物，本質上是『高不穩定性堆石堆』，一旦震動或受力，就可能出現連鎖崩塌，爆破在這種結構下就算只想『局部導流』，還是極可能引發整壩瞬間潰堤。而馬太鞍溪所在的深谷偏遠、坡面陡峭，完全沒有現成道路，連人走的路徑都沒有，更不用說機具幾乎無法進場；如果要開炸，要靠直升機吊掛炸藥、機具。但計算溢流時間只剩不到兩個月，時間迫近，根本無法完整施工再安全撤離。」

第六點，「傅崐萁在8月13日要求『解決』之前，林保署就在做航拍與架設監測設備、做下游的防護工程：河道疏濬以降低洪水水位、補強馬太鞍橋墩以避免洪水衝擊、修補堤岸缺口，並針『自然溢流、颱風豪雨、地震、管湧』4種情境設定警戒標準。林保署也與花蓮縣政府協調疏散演練，例如在8月12日楊柳颱風來襲時，已預防性撤離697人。這次，樺加沙颱風來襲，林保署就是依照颱風大豪雨的情境，通知花蓮縣府執行疏散。林保署唯一沒做的，就是照傅崐萁講的爆破，因為實在不可行。」

最後一點，「林保署至今仍時刻在監測馬太鞍堰塞湖剩餘的湖水，以及壩體狀況，至今還是紅色警戒，請大家互相提醒，不要靠近溪河道。願逝者安息，也祈禱早日復原。」

