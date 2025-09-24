為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    走國3彰化和美段注意！這3天匝道夜間刨鋪 改道路線公布

    國道3號彰化和美路段將進行入口匝道路面刨鋪施工，改道路線公布。（高速公路局中區養護工程分局提供）

    2025/09/24 22:32

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕為了在中秋連假提供更好的用路環境，國道3號彰化和美路段入口匝道路面刨鋪敲定9月30日、10月1日、10月2日夜間施作，施工時間是夜間9點到隔天上午6點，提醒用路人配合指引，改走替代路線。

    交通部高速公路局中區養護工程分局說，為了讓和美交流道北上匝道的路面更加平整，9月30日到10月2日封閉伸港端與和美端和美交流道北上入口匝道，以及伸港端南下入口匝道。如果預計施工日碰到下雨，工程預備天為10月7日、10月8日，以及10月13日到15日。

    施工封閉匝道期間請改走替代道路，由伸港端及和美端往國3北上的用路人，請配合由134縣道直行至台17線，直至向上路八 段右轉，由龍井交流道北入匝道進入國道3號。

    至於由伸港端往國3南下的用路人，請配合由和美東行聯絡道往135縣道，在嘉卿路口迴轉至和美交流道南入匝道進入國道3號。

    國道3號彰化和美路段將進行入口匝道路面刨鋪施工，改道路線公布。（高速公路局中區養護工程分局提供）

