    首頁　>　生活

    「花蓮馬太鞍募款專戶」明天啟動 賴清德、蕭美琴捐1個月所得

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流，下游光復鄉市區成為一片汪洋。（記者羅沛德攝）

    2025/09/24 21:55

    〔記者陳昀／台北報導〕有關花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害，總統府發言人郭雅慧今晚表示，衛福部所轄公設財團法人賑災基金會啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，明天（25日）起接受外界捐款，賴總統、蕭副總統也將以個人身分，分別捐出一個月所得至該賑災專戶。

    郭雅慧指出，總統第一時間即責請行政院長卓榮泰統合各部會，全力投入協助花蓮縣府、救援受困民眾，並請行政院成立前進協調所，全面協助災後復原與重建工作，務求盡力確保國人生命財產安全。

    郭雅慧說，為結合政府及民間力量協助受災民眾，衛福部所轄公設財團法人賑災基金會啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，自明（25）日起接受外界捐款。賴總統、蕭副總統也將以個人身分，分別捐出一個月所得至該賑災專戶，盼不分中央地方、全體國人，共同支援花蓮，受災地區早日重建、受災民眾獲得更多支持，儘速重建家園、恢復日常生活。

    衛福部財團法人賑災基金會「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」

    戶名：財團法人賑災基金會
    銀行名稱：土地銀行長春分行（005）
    銀行帳號：102-005-201-966

