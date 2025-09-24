「花蓮馬太鞍募款專戶」明天啟動 賴清德、蕭美琴捐1個月所得

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流，下游光復鄉市區成為一片汪洋。（記者羅沛德攝）

2025/09/24 21:55

〔記者陳昀／台北報導〕有關花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害，總統府發言人郭雅慧今晚表示，衛福部所轄公設財團法人賑災基金會啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，明天（25日）起接受外界捐款，賴總統、蕭副總統也將以個人身分，分別捐出一個月所得至該賑災專戶。

郭雅慧指出，總統第一時間即責請行政院長卓榮泰統合各部會，全力投入協助花蓮縣府、救援受困民眾，並請行政院成立前進協調所，全面協助災後復原與重建工作，務求盡力確保國人生命財產安全。

郭雅慧說，為結合政府及民間力量協助受災民眾，衛福部所轄公設財團法人賑災基金會啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，自明（25）日起接受外界捐款。賴總統、蕭副總統也將以個人身分，分別捐出一個月所得至該賑災專戶，盼不分中央地方、全體國人，共同支援花蓮，受災地區早日重建、受災民眾獲得更多支持，儘速重建家園、恢復日常生活。

衛福部財團法人賑災基金會「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」

戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：土地銀行長春分行（005）

銀行帳號：102-005-201-966

