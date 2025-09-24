竹縣特種搜救隊今晚出動 支援花蓮光復鄉救援行動

新竹縣消防局今晚出動特種搜救隊，全力支援花蓮光復鄉救援行動。（新竹縣消防局提供）

2025/09/24 21:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕花蓮縣馬太鞍溪昨因強烈颱風樺加沙外圍環流帶來劇烈風雨，導致堰塞湖潰堤溢流，下游光復鄉市區嚴重淹水，黑泥高達半層樓，災情慘重；新竹縣政府消防局聯繫花蓮縣政府確認支援需求後，今晚派遣特種搜救隊前往花蓮縣支援救援工作。

新竹縣消防局表示，花蓮光復鄉災情慘重，該局昨晚即已完成人員及器材整備，待消防署命令隨時前往支援。今日傍晚奉縣長指示確認支援需求後，於今晚7點整在第一大隊部前由消防局副局長李立成舉行授旗儀式。

消防局長陳中振表示，此次新竹縣消防局共出動9名特搜隊成員與3輛救災車輛，全體人員都受過山域、水域及都市型災害應變等專業訓練，並攜帶搜救器材、發電機、照明設備、繩索組及空拍機3台，將與當地消防單位協力執行人員搜救、災情勘查與復原任務。另已完成人力整備，視情況隨時續派後援，確保救援能量不中斷。此外，消防局也準備200箱瓶裝礦泉水，支援災區緊急需求。

陳中振說，面對大型災害，跨縣市消防支援機制至關重要。透過人力、裝備與物資的即時馳援，不僅能減輕災區消防同仁負擔，更可加速救援與災後復原。消防局將持續秉持「同島一命」的精神，積極協助各地救災行動，守護民眾生命財產安全。

新竹縣消防局副局長李立成（左白衣）授旗給特種搜救隊，全力馳援花蓮光復鄉救災。（新竹縣消防局提供）

新竹縣消防局共出動9名特搜隊成員與3輛救災車輛，支援花蓮光復鄉救援行動。（新竹縣消防局提供）

