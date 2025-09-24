（圖輯）居民狼狽清理家園 孫女貼心請假協助阿公

一對分別就讀慈濟國小一年級和四年級的張姓姐妹，特地請假跟著爸媽回光復幫忙阿公整理家園，然而屋內外厚厚的淤泥，讓張爸爸也相當無奈。（記者劉信德攝）

2025/09/24 21:54

〔記者劉信德／花蓮報導〕花蓮縣光復鄉23日下午因馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤，洪水瞬間沖毀馬太鞍橋、泥水湧入市區，造成嚴重災情。24日傍晚雨勢逐漸停歇，街道積水退去，居民開始著手清理滿目瘡痍的家園。

入夜後，中型機具怪手、小山貓、卡車與在黑暗中持續清除淤泥，搶在夜裡協助清除淤泥與障礙。民眾看著家具大挪移的客廳，直呼不知道該怎麼辦。

一對分別就讀慈濟國小一年級和四年級的張姓姐妹，特地請假跟著爸媽回光復幫忙阿公整理家園。阿公心疼孫女，叮嚀「用推的就好，不然腰會受傷」，然而一樓屋內外厚厚的淤泥，讓張爸爸也只能手叉著腰無奈嘆氣。

不僅小型怪手、小山貓與卡車陸續開進社區，協助鏟除泥土，救災物資車也緊急送抵，協助受困民眾，但因部分住戶一樓出入口被沖來的汽車堵死，只能架起梯子從二樓窗戶進出，相當危險又不便。

在光復鄉中正路一段，店家居民個個渾身濕透，臉上、身上滿是土泥、踩著厚泥，推著鏟子和手推車清理堆積如山的淤泥。街頭仍停放著一輛輛遭洪水沖壞的泡水車，不僅讓救災車輛寸步難行，也拖慢搶修進度。居民看著一片狼藉的街區，不知何時才能真正恢復正常生活。

24日傍晚雨勢逐漸停歇，街道積水退去，居民開始著手清理滿目瘡痍的家園。（記者劉信德攝）

入夜後，中型機具怪手、小山貓、卡車與在黑暗中持續清除淤泥。（記者劉信德攝）

入夜後，中型機具怪手、小山貓、卡車與在黑暗中持續清除淤泥。（記者劉信德攝）

部分住戶一樓出入口被沖來的汽車堵死，只能架起梯子從二樓窗戶進出，相當危險又不便。（記者劉信德攝）

民眾看著傢俱大挪移的客廳，不知道該怎麼辦。（記者劉信德攝）

