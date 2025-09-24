為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    （圖輯）居民狼狽清理家園 孫女貼心請假協助阿公

    一對分別就讀慈濟國小一年級和四年級的張姓姐妹，特地請假跟著爸媽回光復幫忙阿公整理家園，然而屋內外厚厚的淤泥，讓張爸爸也相當無奈。（記者劉信德攝）

    一對分別就讀慈濟國小一年級和四年級的張姓姐妹，特地請假跟著爸媽回光復幫忙阿公整理家園，然而屋內外厚厚的淤泥，讓張爸爸也相當無奈。（記者劉信德攝）

    2025/09/24 21:54

    〔記者劉信德／花蓮報導〕花蓮縣光復鄉23日下午因馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤，洪水瞬間沖毀馬太鞍橋、泥水湧入市區，造成嚴重災情。24日傍晚雨勢逐漸停歇，街道積水退去，居民開始著手清理滿目瘡痍的家園。

    入夜後，中型機具怪手、小山貓、卡車與在黑暗中持續清除淤泥，搶在夜裡協助清除淤泥與障礙。民眾看著家具大挪移的客廳，直呼不知道該怎麼辦。

    一對分別就讀慈濟國小一年級和四年級的張姓姐妹，特地請假跟著爸媽回光復幫忙阿公整理家園。阿公心疼孫女，叮嚀「用推的就好，不然腰會受傷」，然而一樓屋內外厚厚的淤泥，讓張爸爸也只能手叉著腰無奈嘆氣。

    不僅小型怪手、小山貓與卡車陸續開進社區，協助鏟除泥土，救災物資車也緊急送抵，協助受困民眾，但因部分住戶一樓出入口被沖來的汽車堵死，只能架起梯子從二樓窗戶進出，相當危險又不便。

    在光復鄉中正路一段，店家居民個個渾身濕透，臉上、身上滿是土泥、踩著厚泥，推著鏟子和手推車清理堆積如山的淤泥。街頭仍停放著一輛輛遭洪水沖壞的泡水車，不僅讓救災車輛寸步難行，也拖慢搶修進度。居民看著一片狼藉的街區，不知何時才能真正恢復正常生活。

    一對分別就讀慈濟國小一年級和四年級的張姓姐妹，特地請假跟著爸媽回光復幫忙阿公整理家園，然而屋內外厚厚的淤泥，讓張爸爸也只能手叉著腰無奈嘆氣。（記者劉信德攝）

    一對分別就讀慈濟國小一年級和四年級的張姓姐妹，特地請假跟著爸媽回光復幫忙阿公整理家園，然而屋內外厚厚的淤泥，讓張爸爸也只能手叉著腰無奈嘆氣。（記者劉信德攝）

    24日傍晚雨勢逐漸停歇，街道積水退去，居民開始著手清理滿目瘡痍的家園。（記者劉信德攝）

    24日傍晚雨勢逐漸停歇，街道積水退去，居民開始著手清理滿目瘡痍的家園。（記者劉信德攝）

    24日傍晚雨勢逐漸停歇，街道積水退去，居民開始著手清理滿目瘡痍的家園。（記者劉信德攝）

    24日傍晚雨勢逐漸停歇，街道積水退去，居民開始著手清理滿目瘡痍的家園。（記者劉信德攝）

    24日傍晚雨勢逐漸停歇，街道積水退去，居民開始著手清理滿目瘡痍的家園。（記者劉信德攝）

    24日傍晚雨勢逐漸停歇，街道積水退去，居民開始著手清理滿目瘡痍的家園。（記者劉信德攝）

    24日傍晚雨勢逐漸停歇，街道積水退去，居民開始著手清理滿目瘡痍的家園。（記者劉信德攝）

    24日傍晚雨勢逐漸停歇，街道積水退去，居民開始著手清理滿目瘡痍的家園。（記者劉信德攝）

    24日傍晚雨勢逐漸停歇，街道積水退去，居民開始著手清理滿目瘡痍的家園。（記者劉信德攝）

    24日傍晚雨勢逐漸停歇，街道積水退去，居民開始著手清理滿目瘡痍的家園。（記者劉信德攝）

    24日傍晚雨勢逐漸停歇，街道積水退去，居民開始著手清理滿目瘡痍的家園。（記者劉信德攝）

    24日傍晚雨勢逐漸停歇，街道積水退去，居民開始著手清理滿目瘡痍的家園。（記者劉信德攝）

    24日傍晚雨勢逐漸停歇，街道積水退去，居民開始著手清理滿目瘡痍的家園。（記者劉信德攝）

    24日傍晚雨勢逐漸停歇，街道積水退去，居民開始著手清理滿目瘡痍的家園。（記者劉信德攝）

    24日傍晚雨勢逐漸停歇，街道積水退去，居民開始著手清理滿目瘡痍的家園。（記者劉信德攝）

    24日傍晚雨勢逐漸停歇，街道積水退去，居民開始著手清理滿目瘡痍的家園。（記者劉信德攝）

    24日傍晚雨勢逐漸停歇，街道積水退去，居民開始著手清理滿目瘡痍的家園。（記者劉信德攝）

    24日傍晚雨勢逐漸停歇，街道積水退去，居民開始著手清理滿目瘡痍的家園。（記者劉信德攝）

    入夜後，中型機具怪手、小山貓、卡車與在黑暗中持續清除淤泥。（記者劉信德攝）

    入夜後，中型機具怪手、小山貓、卡車與在黑暗中持續清除淤泥。（記者劉信德攝）

    入夜後，中型機具怪手、小山貓、卡車與在黑暗中持續清除淤泥。（記者劉信德攝）

    入夜後，中型機具怪手、小山貓、卡車與在黑暗中持續清除淤泥。（記者劉信德攝）

    部分住戶一樓出入口被沖來的汽車堵死，只能架起梯子從二樓窗戶進出，相當危險又不便。（記者劉信德攝）

    部分住戶一樓出入口被沖來的汽車堵死，只能架起梯子從二樓窗戶進出，相當危險又不便。（記者劉信德攝）

    民眾看著傢俱大挪移的客廳，不知道該怎麼辦。（記者劉信德攝）

    民眾看著傢俱大挪移的客廳，不知道該怎麼辦。（記者劉信德攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播