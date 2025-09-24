為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中央9/25啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，已造成至少17人罹難，災情慘重。（民眾提供）

    2025/09/24 21:39

    〔記者邱芷柔／台北報導〕樺加沙颱風過境，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日下午發生溢流，已造成至少17人罹難，災情慘重。行政院責成衛福部所轄公設財團法人賑災基金會啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，自明天（25日）起接受外界捐款，提供匯款、LINE Pay、四大超商、外匯等管道，勸募期間為期1個月。

    衛福部指出，9月23日花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖大量泥流灌進下游的光復鄉市區，造成許多民眾財產、家園及生活受到嚴重影響，亟待協助重建。基於災害救助精神，衛福部所轄公設財團法人賑災基金會依照公益勸募條例規定設立勸募專戶，接受國內外捐款，匯集民間力量，捐款將專款專用於此次災害相關援助、緊急醫療及復原重建項目，協助受災地區及民眾渡過難關。

    「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」勸募期間為2025年9月25日至10月24日止，預募金額為新台幣5億元，捐款管道分列如下：

    一、 匯款

    戶名：財團法人賑災基金會

         銀行名稱：土地銀行長春分行（005）

         銀行帳號：102-005-201-966

     

    二、 LINE Pay捐款帳戶（114年9月25日下午1時起）：

    進入LINE Pay主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「馬太鞍溪堰塞湖災害專案」進行捐款，可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

     

    三、四大超商門市（114年9月25日上午9時起）：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，點選「馬太鞍溪堰塞湖災害專案」，依指示輸入資訊與捐款金額，列印繳款單後，至櫃檯繳費即可完成捐款。

     

    四、若海外人士有捐款意願，外匯相關資訊如下：

    （一）SWIFT CODE：「LBOTTWTP102」。

    （二）NAME：「Taiwan Foundation for Disaster Relief」。

    （三） Account NO. : 「102-005-201-966」。

    （四）BANK NAME：「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」。

    （五） ADDRESS：「No. 156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459, Taiwan（R.O.C.）」。

     

    前述捐款方式皆免相關手續費，為製發收據，請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，傳真至02-8912-7638或以電子郵件方式寄送至admin@tf4dr.org。使用超商機台捐款的民眾，請於捐款時勾選「索取捐款收據」並填妥相關資訊。民眾若有相關疑問，可撥打專線電話02-7702-8028洽詢。

