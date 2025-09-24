青山國小謝易3度獲數位學伴傑出教師 北門國中李欣宜初試啼聲就進榜

台南市東山區青山國小謝易獲數位學伴計畫傑出人員。（台南市教育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕教育部114年度數位學伴計畫傑出人員選拔出爐，台南市東山區青山國小教師謝易、北門國中教師李欣宜獲選。值得一提的是，謝易已是近4年來第3度獲獎，李欣宜更是首次加入帶班計畫就獲評審肯定。

謝易連續5年投入數位學伴計畫，透過帶領參與學生共同制定課堂公約營造有秩序的學習氛圍，以及設計獎勵制度鼓勵小學伴主動表現與複習課程，致力營造兼具信任、關懷與有效學習的環境，逐步看見孩子自我成長與學習自信的轉變，他長期投入的教育熱忱深獲教育部肯定。

北門國中教師李欣宜今年首次參與計畫，透過詳實紀錄學生學習狀況及從旁觀察的教學建議，提供給大學伴調整教學方法與步調，同時也培養學習端孩子感恩、惜福與良好的人際互動態度。過程中見證大、小學伴在教與學的歷程共同成長與蛻變。其用心細膩的陪伴，初試啼聲便脫穎而出。

教育局局長鄭新輝說，數位學伴是採一對一線上學習的方式，由大學端的大學生遠端指導國中小學端的學生國英數等課業的學習，計畫的核心不只是線上知識的傳授，也是陪伴與連結，需要帶班教師作為橋梁，串連人際情感與學習效益，弭平偏鄉地區孩子的數位落差。

