花蓮光復6歲女童困兩天奇蹟生還 乾姑姑姑丈將她托上屋頂橫樑後失聯

小沂回到家人懷抱。（屏東縣消防局提供）

2025/09/24 21:06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成花蓮鄉光復鄉嚴重災情，台灣世界展望會昨協尋受扶的6歲女童小沂，在今（24）日下午由支援花蓮救災的屏東縣消防人員救出脫困，現場救難人員透露，切開鐵皮屋頂後，小女孩就在鐵皮屋頂橫樑與堆積物間待援，原來是乾姑姑和乾姑丈在洪水入侵時，將她高高托上橫樑，之後2人失聯，生還機會恐渺茫。

據了解，和小沂一起受困佛祖街46巷住家的，是小沂的乾姑姑和乾姑丈，小沂平日喊他們「阿公」、「阿婆」；屏縣消防局搜救人員是在今早受理佛祖街該住家受困案，先派遣6人搜救小組前往搜救，因該處泥沙淹水仍高，搜救人員邊游邊爬嘗試靠近，但無法找到入口位置，下午趁雨勢變小，運用空拍機建模，確認建物受損狀況，擬定搜救路線及戰術。

屏縣消防搜救人員，在下午3時24分切開鐵皮屋頂，隨即聽到小沂說「我在這裡」，救難人員請她小心站好，並問她還有誰，她稚嫩的聲音說「阿公阿婆」，接著1名救難人員跳入仍積水的屋子，將受困2天的小沂救出，傍晚近5時將她載回指揮站與母親團聚。

據現場救難人員了解，在洪水來襲時，小沂和乾姑姑乾姑丈有一起擋水，無奈擋不住，情況危急之際，他們合力將小沂托上鐵皮屋頂的橫樑一帶，隨著洪水不斷灌入，2人漸漸失去蹤跡。

根據台灣世界展望會昨天協尋資料，小沂媽媽昨天去上班被困在大全村，洪水來襲時小沂和乾姑姑、乾姑丈一起在大同村，媽媽有請親友去家裡看，但都找不到人，於是報警協尋。

屏東縣消防救難人員破壞屋頂。（屏縣消防局提供）

屏東縣消防救難人員掀開屋頂後看到受困2天的小沂。（屏縣消防局提供）

