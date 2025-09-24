成大電機添火力 校友劉峻誠捐500萬AI伺服器

耐能智慧創辦人暨執行長劉峻誠（左），捐贈成大電機系高性能伺服器相關設備，成大電機系副主任楊慶隆（右）代表系所致謝。（圖由成大提供）

2025/09/24 20:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕耐能智慧（Kneron）創辦人暨執行長劉峻誠，今（24）日捐贈3台全球首創專注GPT AI的高性能伺服器KNEO300與Dongle設備，總價值約500萬元，協助成功大學母校推動AI教學與研究。

劉峻誠是成大電機系92級系友，他表示，在成大的學習經驗深深影響了他，創業後更感念學長提攜，因此希望以行動回饋母校，延續善的循環。他強調，AI正逐步重塑教育環境，不僅能滿足學生多元需求，也能減輕教師負擔，未來將持續探索AI教育應用，讓科技真正服務於人的成長。

劉峻誠也強調，隨著資料量爆炸性成長，終端與雲端間的資訊傳遞延遲已成為迫切挑戰，而ChatGPT的崛起證明AI已能勝任許多知識型工作，但其模型訓練過程也必須謹慎校正，避免意識形態偏誤與隱私外洩問題。

成大電機系副主任楊慶隆致謝指出，耐能早於10年前即投入人工智慧，展現前瞻視野，此次捐贈不僅提供寶貴技術資源，也象徵校友情誼與傳承。設備將廣泛應用於課程、專題研究與跨領域計畫，培育能將理論落實於實務的優秀AI人才。

成大表示，KNEO300具備支援大型語言模型（LLM）與生成式AI的高效能運算能力，協助師生進行創新實驗，並提供Python/C++開發環境及開源專案模板，降低學習門檻，適用於即時語意分割、機器人視覺等教育場景。耐能並攜手教育合作夥伴「智匯創育」（Innovedus），延伸設備能量至更多教學應用，已連續3年在成大電機舉辦AI新生體驗營，讓學生實際操作Edge AI技術。

捐贈儀式大合照。（圖由成大提供）

