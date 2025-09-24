為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    彰師大及周邊有福了 台中捷運綠線延伸彰化多了一站！

    台中捷運綠線彰化延伸案，確定新增一站，也就是中山路與台化街口，最大獲利者就是彰化師大的師生了。（彰化縣政府提供）

    2025/09/24 20:39

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕真是太方便了！台中捷運綠線延伸彰化案，確定從3站變成4站，其中新增1站就是位於中山路與台化街的交叉口，最大獲利者就是彰化師大的師生，未來就可以直接搭捷運往返台中高鐵站！

    彰化縣交通處表示，目前中捷綠線彰化延伸案，在先後舉辦過綜合規劃與環境影響評估說明會後，希望能夠在今年底完成期末報告，2026年將送交通部審議，同時進行環評與都市計畫變更。

    交通處指出，由於中捷綠線彰化延伸案確定將增加為4站，最大的改變，就是新增加台1線中山路與台化街的交叉口這一站，也就是在台化廠區對面，非常靠近彰化師大，新增這1站也預留未來彰化捷運的轉乘空間。

    由於中捷綠線延伸彰化案新增1站，在彰化市境內的站體編號也重新編訂，分別為G20站為金馬東路與彰興路交叉口、G21站為金馬東路與中山路口、G22站為中山路與台化街交叉口，G23為台化廠區內，也是中捷綠線終點，未來將與彰化市鐵路高架化的金馬車站採取平行轉乘。

    中捷綠線延伸彰化案的全長為4.458公里，捷運軌道與車站將採全線高架，未來完工後，彰化民眾將可從彰化搭乘中捷到台中高鐵站，也可以直達大坑風景區。

