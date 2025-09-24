林保署釋出3分19秒影片 一次搞懂馬太鞍堰塞湖

林保署今晚間釋出一支3分19秒影片，用深入淺出方式科普堰塞湖外，也說明因應作為。（翻攝自林業保育署臉書）

2025/09/24 20:13

〔記者楊媛婷／台北報導〕馬太鞍堰塞湖受樺加沙颱風外圍環流帶來豪雨影響，昨日下午2時50分溢流，造成花蓮光復鄉災損，部分人稱應炸毀或開挖堰塞湖，農業部林保署今（24日）釋出手繪類動畫影片，用淺顯易懂方式說明難以用工程手段破壞壩體或引流的原因，釋出影片後約1小時，就已超過3千次轉貼分享。

自馬太鞍堰塞湖7月底形成後，政院指示跨中央地方單位成立專案小組，林保署負責監控，花蓮縣府則負責疏散撤離當地民眾，林保署在20日時就通知花蓮縣府疏散，並在22日上午7時發出紅色警戒，建議花蓮縣府即刻強制撤離影響區域民眾，但隨堰塞湖23日下午2時50分溢流，光復鄉部分民眾仍沒撤離，截至目前已累積17死。

請繼續往下閱讀...

隨光復鄉因堰塞湖成重災區後，國民黨立委傅崐萁指是潰堤而非溢流，更應炸毀堰塞湖，還有部分鍵盤科學家稱應該要用工程手段引流，更還有人指堰塞湖是人工挖掘，因該堰塞湖設計不佳，才導致災情。

林保署今晚釋出3分19秒的影片，詳細說明「堰塞湖」是因土石崩塌堵塞形成的天然湖泊，也解釋何為「壩體」（塞住河道的土石），何為「溢流」（水滿後從壩體流出），並解釋如何計算可能的溢流時間，並解釋即使沒有颱風豪大雨下，10月初仍會自然溢流。

該影片更進一步解釋為何無法用開挖、炸毀、抽水等方式處理開堰塞湖，原因就出在堰塞湖位處偏遠山區的深谷，根本無路可及，連步行的路徑都沒有，自然無法運送工程重機具，也指出8月時林保署人員要放水位計監測時，都得透過空勤總隊直升機接運，壩體本身土石極為鬆軟，直升機暫停時，機輪都下陷，因此空勤總隊讓林保署人員下機後不敢停留，隨即起飛離開。

林保署在影片中進一步指出，堰塞湖邊坡仍持續有土石崩塌，人員停留稍久都險象環生，當地更不時有地震與大雨，人員冒險前往監測時，也都是冒著生命危險，更遑論進行工程，在無法進行工程下，林保署透過4種情境執行疏散撤離機制，22日時就是依照豪大雨等機制，通知花蓮縣府疏散。

該影片淺顯易懂，釋出後1小時就獲得超過3千次轉發，據了解，隨馬太鞍堰塞湖昨日溢流後，林保署從署長到基層相關公務員，全部都動起來投入救災與後續監測工作，甚至根本睡不到3小時，該影片更是相關人員徹夜沒睡趕製，有內部人員表示，在這麼努力下還被外界各種謠言抹黑，只有滿滿的無奈。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法