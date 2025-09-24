為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    全真瑜珈6分店暫停營業 北市消保官：薪資糾紛導致罷工

    北市消保官及體育局前往「TRUE YOGA」台北小巨蛋館瞭解營運情形。（台北市法務局提供）

    2025/09/24 19:56

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市法務局今（24）日發布消費警訊！知名連鎖瑜珈業者TRUE YOGA FITNESS（全真概念事業股份有限公司）旗下台北市古亭館、天母館和敦南館以及新北市中和館、汐止館，桃園館暫停營業，由消保官前往台北小巨蛋館瞭解其他分店營運情形，獲知是因薪資給付未完全而導致罷工。消保官呼籲受影響會員，未使用完畢的會籍及課程如不接受跨館使用方案，應儘速向全真公司終止契約並請求退款。

    全真瑜珈健身5月宣布忠孝館在6月租約期滿後結束營業，昨（23）日又在官網及臉書公告，因內部營運調整與人力安排，各分館將調整營業時段，敦南館、古亭館、天母館、中和館、汐止館及桃園館則暫停營業。

    北市法務局指出，本月5日與體育局已請全真公司到市府說明「忠孝館」閉館後退費辦理進度及瞭解各分店營運狀況。全真公司當時表示，忠孝館申請退費的進度已完成63%，剩餘部分（約300多名會員），規劃於10月底前處理完成。另「古亭館、天母館」因租期問題，未來如結束營業，將提供會員升級通館會員，或協助會員辦理解約退款。簡任消保官葉家豪表示，統計至今天中午12時，已受理消費爭議申訴案件共128件。

    法務局說明，體育局例行稽查全真公司各分館履約保障部分，都符合規範提供履約保障，並交付陽信銀行開立信託專戶，目前履約保證金尚有2億多。陽信銀行信託部表示，全真公司僅公告部分分館暫停營業，未達信託契約約定全面歇業的情況，尚無法啟動信託財產分配。

    法務局表示，消費者若因單館暫停營業欲終止契約及退款，仍需向全真公司提出主張，體育局及消保官將於本週再請全真公司前來說明預計暫停期間、受影響消費者人數及後續退款期程規劃。

