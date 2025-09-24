樺加沙颱風遠離 公路局：5處路段仍有災阻

馬太鞍溪橋遭堰塞湖溢流沖毀，公路局說明2替代道路。（公路局提供）

2025/09/24 19:52

〔記者林志怡／台北報導〕樺加沙颱風已遠離台灣，並預計於今晚登陸中國南方沿海地區，但目前部分路段仍有災阻情況，公路局截至今（24）日19時00分止，相關道路通阻訊息如下：

1.花蓮縣光復鄉台9線231K+650~232K+810（馬太鞍溪橋）馬太鞍溪橋遭沖毀，已發布揭露替代路線方案。

2.高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興路段），因荖濃溪河水瀑漲夾帶土石流沖刷淹沒4K+100~5K路段約900公尺，實施道路封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

3.高雄市桃源區台20線99K+500（復興路段）因荖濃溪水位上漲，溪水溢淹至路面長約200公尺，道路無法通行，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

4.高雄市桃源區台東縣海端鄉台20臨105線0K~44K（梅山口~向陽），30K+500（昌仕橋）土石流、41K+700處發生邊坡坍方造成雙向道路阻斷。

5.台東縣海端鄉台20線149K+110~199K+000（向陽至初來路段），150K+100路基坍塌及155K+100、161K+100、163K+000、170K+100、179K+200、180K+100、181K+800、185K+600、188K+600（彩霞隧道）、190K+600等多處發生邊坡坍方及土石泥流造成雙向道路阻斷。

馬太鞍溪橋遭堰塞湖溢流沖毀，公路局說明2替代道路。（公路局提供）

