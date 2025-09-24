為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    花蓮光復洪災慘重 高雄特搜隊今晚馳援救災

    高雄特搜隊今晚馳援花蓮救災。（市府提供）

    高雄特搜隊今晚馳援花蓮救災。（市府提供）

    2025/09/24 19:41

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕花蓮光復洪災釀成重大傷亡，高雄市消防局今晚收到花蓮縣政府消防局求助，特搜隊大隊長蘇裕銘率隊45人及5隻搜救犬，立刻整裝出發挺進花蓮，展開跨縣市協力救災。

    花蓮縣馬太鞍堰塞湖溢流造成光復鄉災情慘重，市府第一時間掌握訊息，在市長陳其邁指示下，高雄特搜隊完成人員、器材及車輛整備，隨時待命準備出發支援，展現跨縣市協力救災的決心。

    消防局於花蓮光復洪災發生後，即刻與花蓮縣消防局保持密切聯繫，主動表達支援意願，確保能在最短時間內投入救援。

    消防局今晚收到花蓮縣政府消防局提出支援，由特搜隊大隊長蘇裕銘率隊出動17車、45人，包括警消38人、義消3人、醫生1人、護理師2人、獸醫1人，還有8艘救生艇、5隻搜救犬及2台無人機，並配備各式水域與人命搜救裝備器材，隨時可配合當地機關執行救援行動。

    陳其邁表示，花蓮災情牽動全國人民的心，市府會持續關注搶救進度，並隨時做好支援應變的準備。

    消防局長王志平今晚為特搜隊授旗，提醒行前安全重點，強調「在救人之前，務必先確保自身安全」，也期許特搜隊務必發揮所長、全台一心、同島一命協助花蓮度過難關，期勉特搜隊全力協助花蓮災情能圓滿完成任務、順利歸來。

    高雄特搜隊預計在深夜抵達花蓮後，迅速與當地災害應變中心會合，瞭解最新災情並分配任務，包括搜尋失蹤民眾以及協助疏散受困居民，為花蓮救災盡一份心力。

    高雄特搜隊今晚馳援花蓮救災。（市府提供）

    高雄特搜隊今晚馳援花蓮救災。（市府提供）

    高雄特搜隊今晚馳援花蓮救災。（市府提供）

    高雄特搜隊今晚馳援花蓮救災。（市府提供）

    圖 圖
    圖 圖
