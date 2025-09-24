蕭美琴花蓮光復勘災允全力協助 牧師禱告淚謝

副總統蕭美琴到花蓮光復勘災，向受災族人致意。（記者花孟璟攝）

2025/09/24 19:51

〔記者花孟璟／花蓮報導〕副總統蕭美琴今南下花蓮馬太鞍溪堰塞湖重災區光復鄉勘災，前進太巴塱部落教會、淨水廠及光復鄉公所慰問，現場長老教會牧師魯瑪夫禱告時，含淚說著「感謝副總統來到我們當中」蕭美琴說，第一時間大家應該都很恐懼，感謝主，大家都平安，中央包括行政院卓院長、交通部長今天都到了，將全力協助各項重建工作。

蕭美琴由教育部次長張廖萬堅、出身太巴塱部落的原民會副主委陳義信、也是光復阿美族的衛福部部立醫院執行長林慶豐，以及消防署、氣象署長、立委沈伯洋等，今天下午抵達災區光復鄉，先前往設在太巴塱教會的前進指揮所及收容所，又到花蓮糖廠旁大進國小、光復淨水廠、鄉公所慰問辛苦救災人員。見「久違的美琴」回來了，大家搶著握手招呼。

堰塞湖溢流最新統計受災人數，至今天下午已有17死、17失聯，馬太鞍部落的光復鄉佛祖街就發現近3分之1罹難者。蕭美琴離開教會前，長老教會布農中會牧師魯瑪夫帶領禱告，牧師想到族人的苦難，不禁淚流「美麗的光復鄉變得滿目瘡痍，心中很難過」、「相信上帝會助我們渡過難關，更感謝副總統和院長來到我們當中關心我們，獻上最深感謝」，禱告結束後，蕭美琴立刻給魯瑪夫牧師、以及太巴塱教會牧師「那麼好．ㄚ讓」大大的擁抱，為他們加油打氣。

現場南富村長林萬德、北富村長都反映，災害來得太突然，除了希望馬太鞍溪斷橋盡快有替代方案，也希望中央支援山貓等大型機具彌補人力不足。

對此，蕭美琴說，總統賴清德非常關切花蓮堰塞湖，將結合各面向的專家投入，並指示國軍動員人力機具全力救災，她也將與農政單位盤點周邊鄉鎮縣市有無大型機具可協力；馬太鞍溪橋嚴重受損令人心痛，今天包括卓榮泰院長也到花蓮關心，希望能在長時間的橋樑重建完成前，盡快有暫時性方案改善居民交通。

「我知道大家這幾天沒有自來水，淨水廠受損嚴重」，蕭美琴表示，已請自來水公司、經濟部全力調度，盡速恢復供水，後續是否還會有溢流，將與氣象署、農業部緊密監控；想到今天都還有人失聯非常難過，也請居民如收到撤離請求，務必立即避難。

長老教會布農中會牧師魯瑪夫（左）帶禱告時，想起光復鄉遭受的慘況忍不住流淚，在地阿美族牧師「那麼好」（右）也不禁拭淚。（記者花孟璟攝）

見到牧師難過落淚，蕭美琴送上溫暖的擁抱。（記者花孟璟攝）

蕭美琴視察光復災區，聽取居民需求。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪橋被堰塞湖帶來的洪水沖斷，蕭美琴允諾，政府將盡快提出短期替代方案。（記者花孟璟攝）

