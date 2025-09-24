為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    馬太鞍堰塞湖溢流遭花蓮縣府甩鍋 農業部：持續協助災區

    馬太鞍堰塞湖仍維持紅色警戒，農業部提醒民眾不要靠近馬太鞍溪河道。（記者劉信德攝）

    馬太鞍堰塞湖仍維持紅色警戒，農業部提醒民眾不要靠近馬太鞍溪河道。（記者劉信德攝）

    2025/09/24 19:38

    〔記者楊媛婷／台北報導〕馬太鞍堰塞湖昨日下午2時50分溢流，大量土石泥水沖進花蓮光復鄉，造成嚴重災情，農業部表示，已啟動農業天災救助與專案補助機制，協助農民度難關，林保署會持續觀察壩體，部分河段邊坡與河道，以掌握災情，林保署花蓮分署已整備人力機具因應後續搶救工作。

    截至今下午5時為止，樺加沙造成全台農損約2.5億元，主要集中在花蓮縣，其中導致的農田埋沒等損失金額就達2.4億元；樺加沙外圍環流帶來的豪雨，更造成馬太鞍堰塞湖昨日下午溢流，農業部林保署表示，因水位計都已全數損壞，今日上午透過無人機空拍勘查，畫面顯示溢流口壩頂已遭水流下切80公尺、高程1060公尺、蓄水面積約50公頃，水量已縮減75%，剩餘水量約2300萬噸，目前仍維持紅色警戒。

    農業部表示，林保署將針對堰塞湖殘存壩體與剩餘湖水持續調查監測，也會依照最新情況研擬防災警戒機制，以因應下次可能災害，也會綜合考量蓄水量體、壩體外觀穩定狀況、下方河道沖刷狀況，綜合研判後調整或解除警戒，另林保署花蓮分署也已整備相關人力與機具，以因應後續搶災工作，強調若花蓮縣府需要支援，就會立即派員協助。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播