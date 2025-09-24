馬太鞍堰塞湖溢流遭花蓮縣府甩鍋 農業部：持續協助災區

馬太鞍堰塞湖仍維持紅色警戒，農業部提醒民眾不要靠近馬太鞍溪河道。（記者劉信德攝）

2025/09/24 19:38

〔記者楊媛婷／台北報導〕馬太鞍堰塞湖昨日下午2時50分溢流，大量土石泥水沖進花蓮光復鄉，造成嚴重災情，農業部表示，已啟動農業天災救助與專案補助機制，協助農民度難關，林保署會持續觀察壩體，部分河段邊坡與河道，以掌握災情，林保署花蓮分署已整備人力機具因應後續搶救工作。

截至今下午5時為止，樺加沙造成全台農損約2.5億元，主要集中在花蓮縣，其中導致的農田埋沒等損失金額就達2.4億元；樺加沙外圍環流帶來的豪雨，更造成馬太鞍堰塞湖昨日下午溢流，農業部林保署表示，因水位計都已全數損壞，今日上午透過無人機空拍勘查，畫面顯示溢流口壩頂已遭水流下切80公尺、高程1060公尺、蓄水面積約50公頃，水量已縮減75%，剩餘水量約2300萬噸，目前仍維持紅色警戒。

農業部表示，林保署將針對堰塞湖殘存壩體與剩餘湖水持續調查監測，也會依照最新情況研擬防災警戒機制，以因應下次可能災害，也會綜合考量蓄水量體、壩體外觀穩定狀況、下方河道沖刷狀況，綜合研判後調整或解除警戒，另林保署花蓮分署也已整備相關人力與機具，以因應後續搶災工作，強調若花蓮縣府需要支援，就會立即派員協助。

