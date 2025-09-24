為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    農特產品產地直送 南投青農快閃市集10/24起展開

    南投縣政府24日舉辦記者會，宣布10月24日起展開「南投青農快閃市集」活動。（記者張協昇攝）

    南投縣政府24日舉辦記者會，宣布10月24日起展開「南投青農快閃市集」活動。（記者張協昇攝）

    2025/09/24 19:39

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府近幾年積極推動「青農回投」政策，10月24日起將於國道3號南投服務區、板橋農會超市區陸續展開「南投青農快閃市集」活動，縣府今（24日）召開記者會，邀請大家來快閃市集品嚐南投在地優質農特產品，也到南投縣13個鄉鎮市的休閒農業區及觀光景點走走，深入體驗南投縣優美風光。

    副縣長王瑞德表示，縣府從2021年起與南投縣青農聯誼會攜手合作，舉辦「南投青農快閃市集」活動，藉此推廣南投在地優質農產品，展售據點遍及全台，參與攤商與消費者數量逐年穩定成長，不僅為南投縣在地青年農友開闢了更寬廣的銷售藍圖，更讓全台的消費者能夠品嚐到來自產地新鮮直送的美好滋味，縣府將持續輔導南投青農聯誼會持續擴大市集規模，並運用更多元化的行銷方式，將南投獨特的農業特色推廣至全國各地。

    南投青農聯誼會表示，今年快閃市集結合DIY 手作、農產知識解說食農教育體驗活動，市集場次分別為10月24日至10月26日在南投服務區；11月08日至11月09日在南投服務區；11月13日至11月14日在板橋農會超市區；11月22日至11月23日南投服務區，歡迎全國消費者來品嚐採購。

    南投青農快閃市集活動，展售南投縣青年生產的新鮮優質農特產品。（記者張協昇攝）

    南投青農快閃市集活動，展售南投縣青年生產的新鮮優質農特產品。（記者張協昇攝）

