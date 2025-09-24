為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    花蓮光復住家滅頂展望會「6歲女童」找到了 媽媽喜極而泣

    台灣世界展望會東區辦事處望會在大進國小設置「兒童關懷中心」，社工與專業人力進駐，副總統蕭美琴下午到現場關心孩子。（展望會提供）

    台灣世界展望會東區辦事處望會在大進國小設置「兒童關懷中心」，社工與專業人力進駐，副總統蕭美琴下午到現場關心孩子。（展望會提供）

    2025/09/24 19:53

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，下游光復鄉市區大淹水，已知有14人罹難、17人失聯。台灣世界展望會光復有一百多名個案，緊急動員救援，社工昨天聯繫服務個案，今早清查發現，住在大同村的6歲女童「小沂」失聯，搜救隊今天傍晚破窗進入家裡，孩子被放在最上處獲救，媽媽不禁喜極而泣。

    台灣世界展望會鳳林一中心督導劉雅萍說，社工昨天陸續聯繫服務個案時，發現情況遠比預期嚴重，許多家庭受困或財物受損。服務個案單親媽媽小欣平時擔任臨時工，獨力扶養3名孩子，昨天見情況不對，趕緊帶著孩子開車撤離，暫時避難於社區高地的活動中心外，之後再轉往親友家依親。

    展望會鳳林二中心社工高晨瀚分享親身經歷說，「昨日下午3點多聽到轟隆溪水聲，本以為只是雨勢過大，但很快發覺不對勁，立刻往3樓跑。從頂樓往外望，已是一片汪洋，車輛被急流沖走。自己也是受災戶，家裡與車子都泡水，能深刻體會受災家庭的無助與需要。」

    台灣世界展望會東區辦事處李玉明區處長指出，目前展望會配合縣府安置計畫，於大進國小設置「兒童關懷中心」，由社工與專業人力進駐，陪伴並協助受災家庭與孩子，副總統蕭美琴下午到現場關心孩子。

    展望會在受災地區共服務107名弱勢兒少，目前有16戶37人安置中，社工仍持續調查案家安危，調度物資、淨水設備與高壓清洗機進駐，後續將評估案家受災情況，提供修繕補助、家具家電與學用品補助，以及災民生活支持扶助金，給予最實際的幫助。

    相關新聞：
    妹妹加油！屏東消防赴花蓮救出受困2天6歲女童 阿公阿嬤仍失聯

    消防救難人員救出6歲小妹妹，將她交到家人懷抱中。（屏東縣消防局提供）

    消防救難人員救出6歲小妹妹，將她交到家人懷抱中。（屏東縣消防局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播