花蓮光復住家滅頂展望會「6歲女童」找到了 媽媽喜極而泣

台灣世界展望會東區辦事處望會在大進國小設置「兒童關懷中心」，社工與專業人力進駐，副總統蕭美琴下午到現場關心孩子。（展望會提供）

2025/09/24 19:53

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，下游光復鄉市區大淹水，已知有14人罹難、17人失聯。台灣世界展望會光復有一百多名個案，緊急動員救援，社工昨天聯繫服務個案，今早清查發現，住在大同村的6歲女童「小沂」失聯，搜救隊今天傍晚破窗進入家裡，孩子被放在最上處獲救，媽媽不禁喜極而泣。

台灣世界展望會鳳林一中心督導劉雅萍說，社工昨天陸續聯繫服務個案時，發現情況遠比預期嚴重，許多家庭受困或財物受損。服務個案單親媽媽小欣平時擔任臨時工，獨力扶養3名孩子，昨天見情況不對，趕緊帶著孩子開車撤離，暫時避難於社區高地的活動中心外，之後再轉往親友家依親。

展望會鳳林二中心社工高晨瀚分享親身經歷說，「昨日下午3點多聽到轟隆溪水聲，本以為只是雨勢過大，但很快發覺不對勁，立刻往3樓跑。從頂樓往外望，已是一片汪洋，車輛被急流沖走。自己也是受災戶，家裡與車子都泡水，能深刻體會受災家庭的無助與需要。」

台灣世界展望會東區辦事處李玉明區處長指出，目前展望會配合縣府安置計畫，於大進國小設置「兒童關懷中心」，由社工與專業人力進駐，陪伴並協助受災家庭與孩子，副總統蕭美琴下午到現場關心孩子。

展望會在受災地區共服務107名弱勢兒少，目前有16戶37人安置中，社工仍持續調查案家安危，調度物資、淨水設備與高壓清洗機進駐，後續將評估案家受災情況，提供修繕補助、家具家電與學用品補助，以及災民生活支持扶助金，給予最實際的幫助。

