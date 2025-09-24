為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    改造三民公園擬移61樹惹議 康裕成：討論後僅移20棵不良木

    三民公園改造計畫移植樹木將由原計畫61棵減為20棵不良木。（議會提供）

    三民公園改造計畫移植樹木將由原計畫61棵減為20棵不良木。（議會提供）

    2025/09/24 19:57

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市三民公園改造計畫第一期需移植61棵樹引起關注，議長康裕成今邀公園處及森林城市協會理事長莊傑任討論保留方案，經協調溝通，改為針對20棵不良小喬木進行移植，確保景觀完整與生態永續。

    康議長今也抽空偕同三民區議員何權峰及張博洋，前往三民公園現場討論護樹作為；她指出三民公園是居民休憩核心綠地，也是城市民主歷史重要見證，市府投入經費改善公園環境值得肯定，但改造必須兼顧生態與景觀，應確保既有林蔭大道與大草坪並存，讓市民享受舒適綠地的同時，也延續城市記憶與自然氛圍。

    協調會上，康裕成與市府、護樹團體討論樹木移植方案，經多項條件比較考量下，決議原則上將保留41棵，僅針對危木、生長不良、或影響維修與救災通行的20棵小喬木進行移植。

    公園處副處長羅椉元承諾，將微調第一期工程規劃設計圖，施工過程中會特別注意既有樹木根系健康，以及是否造成淹水等問題；他同時提到改造後的三民公園，將大幅提升基地保水能力與微滯洪功能，確保公共安全與生態永續。

    康裕成表示，三民公園改造是城市發展與自然共榮的典範，必須以「人本」與「生態」為核心，讓樹木保留與景觀提升同步進行，打造真正屬於市民的綠色民主聖地。

    康裕成邀相關單位、護樹團體，討論三民公園減少樹木移植可行性。（議會提供）

    康裕成邀相關單位、護樹團體，討論三民公園減少樹木移植可行性。（議會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播