改造三民公園擬移61樹惹議 康裕成：討論後僅移20棵不良木

三民公園改造計畫移植樹木將由原計畫61棵減為20棵不良木。（議會提供）

2025/09/24 19:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市三民公園改造計畫第一期需移植61棵樹引起關注，議長康裕成今邀公園處及森林城市協會理事長莊傑任討論保留方案，經協調溝通，改為針對20棵不良小喬木進行移植，確保景觀完整與生態永續。

康議長今也抽空偕同三民區議員何權峰及張博洋，前往三民公園現場討論護樹作為；她指出三民公園是居民休憩核心綠地，也是城市民主歷史重要見證，市府投入經費改善公園環境值得肯定，但改造必須兼顧生態與景觀，應確保既有林蔭大道與大草坪並存，讓市民享受舒適綠地的同時，也延續城市記憶與自然氛圍。

協調會上，康裕成與市府、護樹團體討論樹木移植方案，經多項條件比較考量下，決議原則上將保留41棵，僅針對危木、生長不良、或影響維修與救災通行的20棵小喬木進行移植。

公園處副處長羅椉元承諾，將微調第一期工程規劃設計圖，施工過程中會特別注意既有樹木根系健康，以及是否造成淹水等問題；他同時提到改造後的三民公園，將大幅提升基地保水能力與微滯洪功能，確保公共安全與生態永續。

康裕成表示，三民公園改造是城市發展與自然共榮的典範，必須以「人本」與「生態」為核心，讓樹木保留與景觀提升同步進行，打造真正屬於市民的綠色民主聖地。

康裕成邀相關單位、護樹團體，討論三民公園減少樹木移植可行性。（議會提供）

