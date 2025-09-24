台灣設計展在彰化 高賓閣10月再現高級料理亭風華

彰化縣定古蹟高賓閣在日治時期是高級料理亭。（記者劉曉欣攝）

2025/09/24 19:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕高賓閣再現高級料亭風華！前身是鐵路醫院的彰化縣定古蹟高賓閣，在日治時期曾是高級料理屋，包括賴和與杜聰明都曾經造訪。而拿下「金點設計獎」的返鄉青年團隊「風灣的船」則將在10月推出「沐暮尋風」在地物產餐桌晚宴，端出10道運用在地物產的料理，重現高賓閣往日風華。

由於高賓閣目前是縣定古蹟，具有文資身分也不能使用明火，因此，所有的料理將會在戶外搭棚烹調，再送入高賓閣，並將在天台舉辦露天餐桌。

「風灣的船」團隊成員吳宜家表示，「沐暮尋風」晚宴將在10月17、18日在高賓閣天台登場，晚宴將端出運用10道料理，讓國產羊肉、黑蜆、金沙辣椒醬、山藥與水耕蔬菜等在地特色食材，都有全新味覺與美學的享受。

除了晚宴以外，也將在10月10日到26日在高賓閣推出「微風午後」在地物產下午茶，設計出珍珠蚵泡芙、羊奶起司等小點心，讓在地食材都有了新風味。

而台灣設計展首次在彰化舉辦，除了「風灣的船」自發性響應台灣設計展在彰化的展覽精神，還有「彰化有料100」、「心連心」、「市街秘境調查隊員林」等在地青年團隊熱情參與，「彰化有料100」將推出《有料解謎》小旅行、「心連心」推出《農村聲音漫步》走讀活動，以及《心光音樂響宴》餐桌晚宴、《市街秘境調查隊員林》設計解謎遊戲，深入員林第一市場進行探險。

「風灣的船」將在高賓閣推出「沐暮尋風」在地物產餐桌晚宴。（林建呈提供）

「風灣的船」將在高賓閣推出下午茶，點心也是來自在地食材。（記者劉曉欣攝）

響應台灣設計展在彰化，彰化返鄉青年與在地青年自發性推出相關活動。（林昱君提供）

