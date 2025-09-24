為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣設計展在彰化 高賓閣10月再現高級料理亭風華

    彰化縣定古蹟高賓閣在日治時期是高級料理亭。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣定古蹟高賓閣在日治時期是高級料理亭。（記者劉曉欣攝）

    2025/09/24 19:18

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕高賓閣再現高級料亭風華！前身是鐵路醫院的彰化縣定古蹟高賓閣，在日治時期曾是高級料理屋，包括賴和與杜聰明都曾經造訪。而拿下「金點設計獎」的返鄉青年團隊「風灣的船」則將在10月推出「沐暮尋風」在地物產餐桌晚宴，端出10道運用在地物產的料理，重現高賓閣往日風華。

    由於高賓閣目前是縣定古蹟，具有文資身分也不能使用明火，因此，所有的料理將會在戶外搭棚烹調，再送入高賓閣，並將在天台舉辦露天餐桌。

    「風灣的船」團隊成員吳宜家表示，「沐暮尋風」晚宴將在10月17、18日在高賓閣天台登場，晚宴將端出運用10道料理，讓國產羊肉、黑蜆、金沙辣椒醬、山藥與水耕蔬菜等在地特色食材，都有全新味覺與美學的享受。

    除了晚宴以外，也將在10月10日到26日在高賓閣推出「微風午後」在地物產下午茶，設計出珍珠蚵泡芙、羊奶起司等小點心，讓在地食材都有了新風味。

    而台灣設計展首次在彰化舉辦，除了「風灣的船」自發性響應台灣設計展在彰化的展覽精神，還有「彰化有料100」、「心連心」、「市街秘境調查隊員林」等在地青年團隊熱情參與，「彰化有料100」將推出《有料解謎》小旅行、「心連心」推出《農村聲音漫步》走讀活動，以及《心光音樂響宴》餐桌晚宴、《市街秘境調查隊員林》設計解謎遊戲，深入員林第一市場進行探險。

    「風灣的船」將在高賓閣推出「沐暮尋風」在地物產餐桌晚宴。（林建呈提供）

    「風灣的船」將在高賓閣推出「沐暮尋風」在地物產餐桌晚宴。（林建呈提供）

    「風灣的船」將在高賓閣推出下午茶，點心也是來自在地食材。（記者劉曉欣攝）

    「風灣的船」將在高賓閣推出下午茶，點心也是來自在地食材。（記者劉曉欣攝）

    響應台灣設計展在彰化，彰化返鄉青年與在地青年自發性推出相關活動。（林昱君提供）

    響應台灣設計展在彰化，彰化返鄉青年與在地青年自發性推出相關活動。（林昱君提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播