鋸鐵門、架梯、拆隔板 屏東消防花蓮災區開路搶時間救人

2025/09/24 19:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨（23）日溢流造成光復鄉嚴重災情，屏東縣政府消防局調派特搜大隊及第一大隊，人車裝備共8車7船艇23人，昨深夜抵災區後馬不停蹄展開救援，為了搶時間救人，鋸鐵門、架梯、拆隔板開路，還坐上大山貓鏟斗帶人脫困，過程不忘溫柔提醒受困民眾小心，畫面一一曝光，感動人心。

「扶著她喔！扶著她」、「來小心喔」救難人員架起長梯，將受困民眾從2樓窗台救下來，然後引導她一階一階下，「來！再慢一點！」，有人扶著、有人出聲提醒，「好！ok下，再來，好、最後一階！」，溫暖的鼓勵讓受困者安心脫困。

「小心！」還有救難人員把阿公背下樓，更幫忙拿物品；「那邊有路可以出去嗎？那邊沒有路！」，洪水把住家沖得面目全非，救難人員一邊救人，一邊尋找可以將人搬運出去的路，「小心！你那邊很窄喔，有點擠喔！」，在影片中可見4、5名救難人員，合力用棉被當擔架將受困者緊緊托住，沿著窄小通道搬出去，「小心！小心！走好！」 ，齊心協力助災民脫困。

「小心，很滑！你一腳踩這裡，一腳踩我的腿，就可以直接過來」，還有影片中救難人員小心翼翼讓受困者順利越過窗戶逃出來；更有救難人員搭上大山貓裝載機的鏟斗，將受困民眾從高處救出來。

屏縣消防局表示，搜索任務包含搜索待救人員並協助脫困、帶往安置處所、提供食物飲水、破壞已損壞門窗協助脫困、無人機災害現場建模以提供指揮官參考、監控管理出勤人員安全、協調其他隊伍功能運作及分工。

今天下午展開佛祖街46巷一處住家救援時，發現一樓已經遭泥流淹沒，幾乎連屋頂都滅頂，周圍都是不穩固的泥沙地，難以接近，屏東搜救隊運用空拍機前往建模，確認建物受損狀況，研判搜救路線及戰術。

截至今日下午4時止，屏縣總計協助搜索33處所、救出61人，目前救援行動仍持續進行中。

協助受困者脫困搭救難車輛前往安全處所。（屏東縣消防局提供）

救難人員揹長老脫困。（屏東縣消防局提供）

救難人員小心引導受困者爬梯下樓。（屏東縣消防局提供）

救難人員小心引導受困者爬梯下樓。（屏東縣消防局提供）

救難人員一把抱起小朋友爬下梯子。（屏東縣消防局提供）

