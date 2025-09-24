樺加沙颱風遠離 1航線船班9/25仍部分停航

樺加沙颱風影響船班營運。圖為新台馬輪。（資料照）

2025/09/24 19:02

〔記者林志怡／台北報導〕樺加沙颱風已遠離台灣，並預計今晚登陸中國南方沿海地區。航港局統計，今日計有11航線、76航次停航，包括台灣本島與馬祖、小琉球、蘭嶼、綠島、澎湖、福州等之間航班，明日基隆─馬祖間航班仍可能有部分停航情況。

（一）受樺加沙颱風影響，今（9月24日）共有11航線，計76航次停航：

1.基隆─馬祖：全部停航（1航次）。

2.南竿福澳─福州琅岐：全部停航（4航次）

3.北竿白沙─福州黃岐：部分停航（開航2航次、停航2航次）

4.金門─石井：全部停航（4航次）。

5.高雄─馬公：全部停航（1航次）。

6.台南將軍漁港─澎湖東吉漁港：全部停航（2航次）。

7.東港─小琉球：全部停航（50航次）。

8.鹽埔─小琉球：全部停航（6航次）。

9.富岡─綠島：部分停航（開航4航次、停航2航次）。

10.富岡─蘭嶼：全部停航（2航次）。

11.後壁湖─蘭嶼：全部停航（2航次）。

（二）預估明日（9月25日）共有1航線，計1航次停航：

1.基隆─馬祖：部分停航（馬祖至基隆停航；基隆往馬祖1航次預估可以開航，惟海象多變，是否開航仍依當日上午11:00公告為準）。

