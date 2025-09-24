為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    搭車見乘客手機竟都同畫面 外國人不解發問「台灣特有現象」？

    一名國外網友近日在網路上發文表示，每次他搭乘高鐵時，都會看到不少人盯著股票APP。高鐵示意圖。（資料照）

    2025/09/24 19:09

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣人熱衷股票，竟引發外國人好奇！一名國外網友近日在網路上發文表示，每次他搭乘高鐵時，都會看到不少人盯著「有綠色和紅色數字上上下下跳動」的手機螢幕，而他在辦公室也會看到許多人盯著這些程式看，讓他直呼這是「台灣特有賭博」。

    原PO今日在Reddit上發文表示：「當沖（日內交易）在台灣是一個流行的興趣嗎？」這名Reddit認證職業是教師的網友表示，每次他搭乘高鐵，都會看到許多人盯著手機螢幕，螢幕中「有綠色和紅色數字上上下下跳動」，讓他表示：「我猜這些人在當沖吧？但看起來是那種...休閒型的投資人？」

    他也分享，當他在辦公室，也會看到許多人在看這些「台灣特有的賭博程式」，讓他感到相當好奇。

    留言區，不少網友留言：「台灣人普遍對股市很熱衷，但關注股價並不需要花錢。有時這只是一種消磨時間的方式，並不一定意味著他們都在炒股」、「台灣人比西方社會普遍更熱衷於投資，我不是指日內交易，而是更專注於投資進展」、「毫不奇怪，投資是日常談話的常見話題，因為在這裡你的平均薪資無法讓你的生活有任何起色」。

    不過，原PO回答：「但我在火車上看到有人只是盯著股價漲跌，瘋狂地瀏覽幾隻股票。他們看的那種專注程度，看起來不像是隨便『看看股票』那麼簡單」，他還好奇地問：「難道這些人都不會做ETF之類的『買了就不管』的事情？」

