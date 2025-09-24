國慶活動記者會為花蓮祈福 韓國瑜、江啟臣、盧秀燕、許淑華捐薪

國慶晚會、國慶焰火記者會上，眾人為花蓮祈福。（記者蘇金鳳攝）

2025/09/24 19:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水重創光復鄉市區，造成嚴重傷亡。台中市政府、南投縣政府今天召開國慶晚會、國慶焰火記者會，同時為花蓮祈福，立法院長韓國瑜當場宣布立法院會捐出100萬急難救助基金，他跟江啟臣各捐出一個月薪資，而台中市政府、南投縣政府從救災專戶捐出200萬，台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華也宣布捐1個月薪資。

花蓮災情嚴重，已有十多人不幸罹難，今天的記者會原本要歡樂宣布國慶晚會在台中、國慶焰火在南投，氣氛變得十分嚴肅。

韓國瑜、江啟臣、盧秀燕及許淑華致詞時都為花蓮祈福，希望「國慶圓滿、天佑台灣」，除了宣布個人捐出一個月薪資，立法院、台中市政府及南投縣政府捐款助花蓮。

盧秀燕說，她已指示台中救災隊伍出發馳援花蓮，除了以個人身分捐1個月薪水，台中市救災專戶也捐出200萬元賑災，海線地區紫雲巖主任委員也透過管道，表示要捐出200萬，台中各界對此事件都很關心，盼花蓮縣災民能儘速重建家園。

