為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國慶活動記者會為花蓮祈福 韓國瑜、江啟臣、盧秀燕、許淑華捐薪

    國慶晚會、國慶焰火記者會上，眾人為花蓮祈福。（記者蘇金鳳攝）

    國慶晚會、國慶焰火記者會上，眾人為花蓮祈福。（記者蘇金鳳攝）

    2025/09/24 19:17

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水重創光復鄉市區，造成嚴重傷亡。台中市政府、南投縣政府今天召開國慶晚會、國慶焰火記者會，同時為花蓮祈福，立法院長韓國瑜當場宣布立法院會捐出100萬急難救助基金，他跟江啟臣各捐出一個月薪資，而台中市政府、南投縣政府從救災專戶捐出200萬，台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華也宣布捐1個月薪資。

    花蓮災情嚴重，已有十多人不幸罹難，今天的記者會原本要歡樂宣布國慶晚會在台中、國慶焰火在南投，氣氛變得十分嚴肅。

    韓國瑜、江啟臣、盧秀燕及許淑華致詞時都為花蓮祈福，希望「國慶圓滿、天佑台灣」，除了宣布個人捐出一個月薪資，立法院、台中市政府及南投縣政府捐款助花蓮。

    盧秀燕說，她已指示台中救災隊伍出發馳援花蓮，除了以個人身分捐1個月薪水，台中市救災專戶也捐出200萬元賑災，海線地區紫雲巖主任委員也透過管道，表示要捐出200萬，台中各界對此事件都很關心，盼花蓮縣災民能儘速重建家園。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播