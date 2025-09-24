為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    民眾怨防水閘門補助砍半 南市府：補助性質無砍半問題

    南市防水閘門補助，民眾質疑縮水砍半，南市水利局說明原由，強調無砍半問題。（記者蔡文居攝）

    南市防水閘門補助，民眾質疑縮水砍半，南市水利局說明原由，強調無砍半問題。（記者蔡文居攝）

    2025/09/24 19:29

    〔記者蔡文居／台南報導〕有民眾向台南市議員陳怡珍陳情，位於安南區海佃路的住家淹水，在市府今年5月公告防水閘門補助專案後，第一時間提出申請，卻因市府以經費用罄為由遲未撥款，等到8月29日市府再度公告新補助標準，金額竟「直接砍半」，讓災民怨聲載道，質疑市府根本開了「空頭支票」，讓民眾有上當受騙的感覺。

    南市水利局表示，南市今年風災雨災多，市府動用預備金補助防水閘門，首批公告後，申請者眾，經費已用罄，告一段落後，又有豪雨成災，申請者特別多，市府再次動用二備金，希望更多人獲得補助。

    水利局表示，市府經費有限，後來補助額度是有調整。這原本就是補助的性質，經費用完為止，並沒有所謂砍半的問題。至於，中央丹娜絲重建特別預算案，市府也會爭取預算，如何應用則得視中央的規定。

    陳怡珍指出，市府於今年5月8日公告的補助辦法明載：出入口寬度1公尺以下補助1萬2000元；逾1至2公尺以下補助2萬元；逾2至3公尺以下補助2萬7000元。民眾6月初就送件申請，未料水利局以「經費用罄」為由未撥款，要求民眾等待。民眾苦等近3個月，卻在8月29日等來公告：補助標準「縮水」為出入口寬度1公尺以下僅補助6000元；逾1至2公尺以下1萬元；逾2至3公尺以下1萬5000元，與原先金額相比，大幅縮水。

    立委陳亭妃指出，8月29日立法院已3讀通過600億「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，至今將近1個月但內政部有關「受災縣市防水閘門（板）措施補助」計畫仍未完成到位，呼籲中央行政團隊必須加速災後復原重建補助速度，別讓災民質疑政府執行率及信任度。

