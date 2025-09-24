工程會現勘桃捷棕線 桃市府拚早日核定工程費進入實質招標

捷運工程局針對棕線在BR08站預定地進行簡報，委員也提出各項問題。（捷工局提供）

2025/09/24 18:59

〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院於3月1日核定桃園捷運棕線綜合規劃報告，市府捷工局已提出「基本設計工程經費計畫書」送交通部及公共工程委員會（工程會）審議，工程會邀集相關部會人員現勘並召開審議會議；局長劉慶豐全程陪同外，下午的審議會議也以簡報方式說明捷運棕線各項狀況，希望中央早日核定，讓工程進入實質招標階段。

捷運棕線現勘由工程會副主委李怡德及相關部會人員到場，劉慶豐除率員至棕線BR01（萬大線共構站）及BR08站（桃園火車站）陪同會勘外，下午審查會議也就捷運棕線計畫背景說明、路廊現況、工程設計理念與內容、替選方案評估、工程經費、施工期程規劃等重點進行簡報說明。

李怡德指出，從旅運需求角度來看，台鐵桃園火車站的吞吐量（旅運人數）僅次於台北車站，是為全國為第二大車站；此外，桃園區人口數也是僅次於新北板橋區，而現勘的捷運棕線是桃園通往雙北非常重要路線，感謝新北及台北市政府代辦棕線BR01共構車站。

劉慶豐指出，捷運棕線具北北桃捷運系統整合效益，通車後從桃園到迴龍只要18分鐘；到台北市民權西路站只要43分鐘，捷運棕線的推動與興建對市民通勤雙北來說是非常重要突破；另捷工局會依委員及各單位所提意見儘速修正及補充相關資料，期盼審議通過後即辦理工程招標，展開實質建設作業，早日完成區域交通網絡整合，讓桃園捷運路網更加完善。

