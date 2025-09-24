旅台見超商擺設「1習慣」 日本人驚呼：台灣沒有小偷嗎？

一名來台工作的日本女子分享，她去不同超商購物時，發現門口時常堆滿許多商品，且在無人看管下並未發生偷竊狀況。示意圖。（資料照）

2025/09/24 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕不少外國人來台觀光、工作或讀書時，除了享用當地美食、探索各地人文歷史與景點，也喜愛觀察台灣人在日常生活中展現的各種習慣。近來有一名來台工作的日本女子分享，她去不同超商購物時，發現門口時常堆滿許多商品，且在無人看管下並未發生偷竊狀況，令她對此驚呼「台灣沒有小偷嗎」？

據了解，近來社群平台瘋傳一段來自IG的短影片，為一名來自日本大阪、目前正在台灣工作的女網友「Erica」所拍攝。Erica在片中提到，她去台灣的超商購物時，注意到店家會把餅乾、衛生紙等商品放在門外，然而這些商品的擺設角度，讓待在店內的員工幾乎無法看到，且店員有時還會直接跑進倉庫理貨，讓店內外的商品無人看管。

Erica透露，如果自己是店員，對於這種情況會感到很擔心，「大家是不是太相信人性本善了？」，同時分享她的故鄉大阪治安不好，甚至有「小心啊，我說的就是你，那個包包」的防小偷口號，來提醒大眾隨時注意自身物品。不僅如此，當她還在日本工作時，小店一定會排2個人上班，一個人休息時，另一個人就一定得在店裡。

Erica回憶，她曾在澳洲獨自上班，那時因為偷竊狀況頻繁，每次去廁所都會鎖店門。她還補充，即便日本比歐美相對安全，她與多數日本人都比較有警覺心，如果要在咖啡廳等場所短暫離開座位，會將手機、錢包等個人重要物品帶走，然而她來台後，反而常看到很多台灣人都順手把這些物品放桌上就暫時離開，讓她感到相當震撼。

Erica指出，她知道台灣當然並非完全沒有偷東西問題，像是新聞有報導觀光區偷竊案件增加，也清楚相較於偷竊，詐騙和交通事故比較嚴重，不過仍提醒台灣民眾「人去國外一定要小心。」另外，Erica還在片尾詢問台日網友，覺得哪一國比較安全，她看到台灣人晚上窗戶都會開著，為此覺得是日本比較安全。

影片吸引近160萬人次瀏覽，台灣網友對此坦言，「掛在車上的鹹酥雞比錢包更危險」、「便當和安全帽又是另一個故事了」、「這個安全感是全民對監視器沒有敵意形成的」、「雨傘真的是超容易被偷，氣死，尤其下雨天」、「有時候純粹監視器太多，偷了非常容易被抓到」、「機車鑰匙忘了拔，機車也不會被偷，普遍的台灣人都很善良啦」、「還是會偷啦，只是比例真的算低，台灣都偷你不會痛但困擾的東西」。

