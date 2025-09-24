基隆敬師金翻倍 300元變600元 估3850人受惠

基隆市政府今天舉辦教師節表揚大會，春風化雨滿40年的有碇內國小校長黃正昆（圖左）、中興國小校長鄭兆斌（圖右），與教育處長徐嬿立合照留念。（圖為基隆市政府提供）

2025/09/24 18:19

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府今天（24日）下午舉辦「基隆市教師節表揚大會」，基隆市長謝國樑出席會場並給予勉勵，感謝教育夥伴長年對教育的付出。2025年表揚項目包含資深優良教師、師鐸獎、教育奉獻獎、教澤獎、Super教師、卓越特教人員、績優暨資深教保人員等，共計249位教師與教育人員接受肯定，場面溫馨而隆重。謝國樑宣布，基隆市行之有年的「敬師金」300元禮券，今年翻倍為600元，共計3850人受惠。

基隆市今年由仁愛國小老師江家慶、安樂高中老師黃乃文獲得「師鐸獎」，2位老師皆以「陪伴式教育」成功引導學生重拾學習動機，深具典範意義。成功國小退休校長楊熾瀧獲頒「教育奉獻獎」。此外，碇內國小校長黃正昆、中興國小校長鄭兆斌及和平國小老師張梅寶，則榮獲「40年資深優良教師」殊榮，展現教育界堅毅的奉獻精神。

謝國樑說，教師是教育的中堅力量，為感謝教師的辛勞，市府於教師節前發放「敬師金」禮券，每人600元，較去年加倍，共計3850人受惠，包含市屬高中、公私立國中小、幼兒園教師、外籍英語教師、教官、專業運動教練、教保員及助理教保員等。另針對資深教師，今年有3位服務滿40年可領取1萬元、54位服務滿30年可獲得8000元、61位服務滿20年可領取6000元、54位服務滿10年可領取4000元，表達對教師的誠摯敬意。

基隆市政府今天（24日）舉辦教師節表揚大會，圖右為全國SUPER教師獎得主八斗高中教師盧佳怡，圖左為基隆市教育處長徐嬿立。（圖為基隆市政府提供）

基隆市政府今天（24日）舉辦教師節表揚大會，圖右為基隆市仁愛國小老師江家慶為師鐸獎得主，圖左為教育處長徐嬿立。（記者俞肇福攝）

基隆市長謝國樑出席教師節表揚大會上向全市教師致上最高敬意，表示基隆市行之有年的「敬師金」300元禮券，今年翻倍為600元，共計3850人受惠。（圖為基隆市政府提供）

