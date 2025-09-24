為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「弟弟不要怕！馬上帶你出去」屏東救難隊援救祖孫3人畫面曝光

    小弟弟被救出後由救難人員安撫。（屏東縣消防局提供）

    2025/09/24 18:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣消防救難人員昨（23）日漏夜趕往花蓮光復鄉協助救災，配合花蓮搜救人員，暗夜中於佛祖街救出一名年約2、3歲的弟弟，救難人員緊緊抱著男童畫面曝光後，感動許多人，如今救難人員搭乘救生艇抵達男童和爺爺奶奶住家的影片也曝光，艱辛過程同樣讓人動容。

    從影片可見，多位救難人員在暗夜中以探照燈有限的光線，駕駛救生艇靠近小弟弟位於佛祖街住家，停靠一樓窗戶後，1名救難人員跨過窗戶走進客廳，同伴不忘在旁提醒「有玻璃喔，小心！」 救難人員對受困樓梯的人喊「我們去帶你喔，等我一下！」「等我一下，我們來帶你了！」並問受困者「幾個？3個嗎？」「3大1小嗎？」、對方回答「 2大1小」，救難人員艱困地越過被洪水沖得亂七八糟、四處橫倒的家具，一邊往樓梯上方走去，並問受困民眾「給我住址！幾號？」接著立刻上樓到3人受困的閣樓營救。

    救難人員先把男童抱下樓，接著再將爺爺、奶奶扶下樓，救難人員始終緊緊抱著小弟弟，對他說「弟弟不要怕喔！好、弟弟，不要怕！馬上就帶你出去！」小弟弟沒有哭，但顯然受到驚嚇，乖巧模樣令人心疼。

    救難人員越過障礙物走向花蓮光復鄉佛祖街祖孫3人受困處。（屏東縣消防局提供）

