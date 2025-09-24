獨家》竹山民生社區遭獼猴入侵肆虐 囂張凌虐小貓畫面曝

南投縣竹山鎮民生社區遭獼猴入侵，將社區小貓壓制地面凌虐。（民眾提供）

2025/09/24 18:15

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣竹山鎮中崎里民生社區出現一對獼猴夫妻，不但侵入家戶吃東西，還跑到住戶水塔洗澡、便溺及破壞水管，甚至毆打凌虐社區小貓、小狗，近日住戶又發現母猴帶著小猴入侵空屋定居，居民不堪其擾，報請縣府農業處會同家畜疾病防治所現勘，議員陳玉鈴要求設法誘捕，將獼猴帶到遠處山區野放回歸山林，讓居民安心生活。

陳玉鈴指出，竹山鎮民生社區因有民眾餵養流浪動物，1對獼猴夫妻約2年前開始出沒社區覓食，起初只是侵入家戶打開冰箱偷吃東西，由於遭到住戶驅趕後，又打開住戶水塔蓋，在水塔泡澡及便溺後，還破壞水塔水管漏光水，讓住戶無水可用。

更囂張的是，這對獼猴不但會追逐幼童，使得居民外出必須帶雨傘或木棍防衛，甚至還會壓制及拖行社區小貓凌虐欺負，因有住戶持彈弓驅趕，這對獼猴夫妻竟記恨在心，跑到這戶人家報復，由母猴抓住被繫住的小狗繩子，再由公猴不斷朝小狗巴頭，打到小狗不斷哀叫、驚恐不已。

最近，當地居民發現公猴不見，但母猴帶著1隻小猴侵入社區1戶無人居住的空屋為家，18日還被監視器拍到爬上住戶的汽車搗亂，讓居民不堪其擾。

縣府農業處表示，將先設誘捕籠誘捕，如果誘捕無效，再協請家畜疾病防治所評估是否使用麻醉槍麻醉獼猴後帶到野外回歸山林，也請社區民眾勿餵食流浪動物，以免獼猴因有食物可吃，再跑來定居。

台灣獼猴侵擾竹山鎮民生社區，並入侵1間空屋定居，讓居民不堪其擾。（民眾提供）

台灣獼猴蹲在竹山鎮民生社區住戶牆頭，不怕人類，無視住戶拍照舉動。（民眾提供）

身形壯碩的台灣獼猴侵入竹山鎮民生社區空屋定居，居民不堪其擾。（民眾提供）

竹山鎮民生社區住戶水塔進水管，遭獼猴破壞斷水。（民眾提供）

