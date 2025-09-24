首批團隊前往花蓮救援 桃園第2棒「智慧農耕團」清災整裝待發

桃園市第一批救援團隊已出發前往花蓮救災，桃園市長張善政下午表示，第二棒也準備好了，是由市府農業局組建、全台唯一的「智慧農耕團」。（擷取自張善政臉書）

2025/09/24 18:05

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市第一批救援團隊開著卡車、挖土機、帶抽水機等大型機具，今（24）日上午已出發前往花蓮救災，桃園市長張善政下午表示，花蓮救災分秒必爭，第二棒也準備好了，由市府農業局組建、全台唯一的「智慧農耕團」，成員全都是桃園在地農民，平常在田裡是青農、辛苦的耕作者，更重要的是，他們秉持農民幫農民、青農互助的精神，在災難面前挺身而出，「第1棒救災、第2棒清災，桃園一棒接一棒，縝密支援花蓮」。

張善政說，桃園智慧農耕團並非第一次投入災區，今年7月台南麻豆受災時，他們就曾馳援清理農民家園，累積了寶貴的「清災經驗」，知道如何快速進場、有效支援，減輕受災農民的壓力，這次也將把同樣的經驗與力量帶到花蓮。

智慧農耕團包含2大專業分隊，一是碎枝機隊，負責清理傾倒樹木與雜枝，讓道路、農地恢復通暢；二是高壓清洗機隊，協助沖洗農園、家園與公共設施，讓社區更快恢復整潔。

張善政指出，市府目前正與智慧農耕團協同整備，包含（貨）車、抽水機、鏈鋸、碎枝機、高壓噴霧機、無人機及協作人員等各項準備工作，待現場救災指揮單位確認後，即可立即進場投入「清災」任務。在出發之前，他已要求農業局做好完整規劃，包括事先與花蓮縣府、當地農會、災區指揮中心聯繫，確認需求與分工，同時要全程記錄支援行動與災損狀況，協助指導災區農友後續補助申請與行政報備。

張善政表示，花蓮此次重創，也可能是台灣任何一處未來會遭遇到的，他與團隊持續推演，希望桃園不只能夠即刻馳援，更能有完整的協助復原規劃，希望讓花蓮鄉親放心依靠，把慌亂的心穩定下來，儘快協助恢復原本的生活。

桃園市「智慧農耕團」整裝前往花蓮協助清災工作。（擷取自張善政臉書）

