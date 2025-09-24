全真瑜珈突關6分店 北市勞動局揪遲付薪資開罰

連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」，目前業者無預警公告，雙北、桃園共6間分店將近日暫停營業。（截自全真瑜珈官網）

2025/09/24 17:47

〔記者蔡愷恆／台北報導〕連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」，目前業者無預警公告，雙北、桃園共6間分店將近日暫停營業。台北市勞動局回應，全真瑜珈因未給付工資遭勞動局開罰，近日也再接獲勞工投訴，將實施勞動檢查。勞動局也提醒，全真瑜珈有歇業情形，勞工可向勞動局申請歇業事實認定，後續就未給付工資及資遣費部分，可向勞動部勞工保險局申請工資墊償。

勞動局指出，全真瑜珈因有未給付工資情事，經勞動局於114年6月2日實施檢查，發現違反勞動基準法第22條第2項規定，遲付勞工薪資，已於114年7月31日處罰鍰新臺幣2萬元，並公布受裁處人名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額。近期勞動局於9月15日、16日及23日再接獲勞工申訴，勞動局將再實施勞動檢查，如查證屬實，將再裁處2至100萬元之罰鍰。

請繼續往下閱讀...

勞動局說明，本案113年7月8日有1位勞工申請與全真瑜珈勞資爭議調解，於8月2日進行調解會議，該案有調解成立。114年6月5日有14名勞工申請調解，爭議事項為遲付工資、資遣費及開立非自願離職證明等事項，但因雙方歧見過大，調解不成立。

勞動局也補充，如果調解不成立，勞資雙方可以合意申請交付仲裁，也可以達到徹底解決紛爭之效果，但如果勞工不願申請交付仲裁，勞工亦可向法院依據勞動事件法提起訴訟，解決紛爭。

勞動局提醒，若全真瑜珈有歇業情形，勞工可向勞動局申請歇業事實認定，後續就未給付工資及資遣費部分，可向勞動部勞工保險局申請工資墊償。

勞動局最後呼籲，雇主應善待勞工，即使因經營不善而須資遣勞工，亦應符合法定程序，並給付尚未給付之工資及資遣費等費用。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法