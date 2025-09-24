為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「十大鬼屋」華麗轉身！員林醫院變身彰化最大社福大樓

    彰化縣員林市衛生所暨長照衛福大樓落成啟用。（記者陳冠備攝）

    彰化縣員林市衛生所暨長照衛福大樓落成啟用。（記者陳冠備攝）

    2025/09/24 17:41

    〔記者陳冠備／彰化報導〕別再叫鬼屋！「彰化縣員林市衛生所暨長照衛福大樓」今天（24日）落成啟用，前身為員林醫院，曾是醫治肺結核的場所，921地震時暫置23具罹難者遺體，從此靈異傳聞不斷，一度被網路票選全台十大鬼屋。彰化縣政府斥資2.03億元改建成彰化最大的綜合社福大樓，蛻變成新地標，提供0到100歲全齡照顧服務，廢墟華麗大轉身。

    員林醫院建於1964年，早年是治療肺結核病患的醫院，但經營不善，20多年前裁撤。921大地震時，鄰近醫院的員林龍邦大樓倒塌，23名罹難者遺體暫置員林醫院，從靈異傳聞繪聲繪影不斷，不少年輕人來試膽，放上白蓮燈、燒紙錢等；2017年偶像劇「鐘樓愛人」取景，更讓員林醫院聲名大噪，在網路上名列全台十大鬼屋。

    彰化縣文化局一度將員林醫院列冊追蹤歷史建物，不過於2018年解除，2019年彰化縣政府向中央爭取前瞻基礎建設「整建長照衛福據點」經費1億527萬元，自籌9835萬元經費，共2億362萬元興建含有衛生所、日照中心、親子館及托嬰中心等設施的「員林市衛生所暨長照社福大樓」。

    經過4年施工，大樓終於啟用，今天舉行落成剪綵儀式，數百名鄉親出席與表演，彰化縣長王惠美、衛生福利部長照司簡任技正白姍綺、立委陳素月、謝衣鳯及員林市代理市長賴致富等人與會。

    縣長王惠美致詞說，員林市老年人口達19.1%，因應老年照顧需求日益增加，因此將員林醫院原址重建，興建地下一層、地上五層，總面積約1800坪的員林市新衛福大樓，一樓為衛生所及不老健身房，二樓為公設民營托嬰中心，三樓為居家托育服務中心、社會福利服務中心、育兒親子館，四樓為日間照顧中心，可服務60位失智長輩，並設有8床臨時住宿空間（彰化首座），五樓為兒童青少年福利服務中心，提供0到100歲全齡照顧服務。

    賴致富說，過去，這地方被稱做「十大鬼屋」之一，透過縣府與各級民代努力，爭取經費興建新大樓，解決當地懸宕多年的問題，該大樓完工後即獲頒公共工程金質獎特優第一名，是彰化縣史上首座特優獎，頗具意義，象徵華麗轉身，期盼以此為契機，將員林打造成一個幸福宜居的城市。

    員林市衛生所暨長照衛福大樓是彰化最大的綜合社福大樓，提供0到100歲全齡照顧服務。（彰化縣政府提供）

    員林市衛生所暨長照衛福大樓是彰化最大的綜合社福大樓，提供0到100歲全齡照顧服務。（彰化縣政府提供）

    員林市衛生所暨長照衛福大樓前身是員林醫院，一度是網路票選全台十大鬼屋。（資料照）

    員林市衛生所暨長照衛福大樓前身是員林醫院，一度是網路票選全台十大鬼屋。（資料照）

    員林市衛生所暨長照衛福大樓，1樓是衛生所及不老健身房。（記者陳冠備攝）

    員林市衛生所暨長照衛福大樓，1樓是衛生所及不老健身房。（記者陳冠備攝）

    彰化縣長王惠美（前排左5）與日照中心長輩一起跳舞，歡慶員林衛福大樓啟用。（記者陳冠備攝）

    彰化縣長王惠美（前排左5）與日照中心長輩一起跳舞，歡慶員林衛福大樓啟用。（記者陳冠備攝）

