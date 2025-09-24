體驗桃園步道之美！市府盤點24條步道 4大策略打造觀光新亮點

觀光旅遊局24日於市政會議進行「踏入自然的第一步，體驗桃園古道之美」專題報告。（桃市府提供）

2025/09/24 17:37

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市有上百條古步道，桃市府挑選其中24條步道，未來將透過分級分類、串聯故事與品牌行銷，逐步推出各具特色的步道體驗，帶動在地觀光發展與社團參與。

觀光旅遊局今（24）日於市政會議進行「踏入自然的第一步，體驗桃園古道之美」專題報告，觀旅局指出，桃園早在2016年即完成106條步道資源盤點，今年再與各區公所篩選出24條設施完善、具代表性的精選步道，並依長度、難易度及類型分為親子休閒、健行探索、挑戰路線3大類，其中，親子休閒型多達17條，顯示桃園步道廣受民眾喜愛，將以永續經營、生態修復、教育宣導、故事深化4大策略推動，並透過競爭型補助、志工巡護隊及跨局處合作強化維護管理，結合聚落文化、社區導覽與品牌行銷，全面打造套裝化體驗，展現桃園步道觀光新風貌。

觀旅局長陳靜芳表示，桃園步道多為先民人文生活路徑，兼具自然與文化底蘊，目前已完成24條精選步道設施提升，下一步將結合故事包裝與周邊聚落旅遊，形成套裝化體驗，例如復興區枕頭山步道預計年底前完工，屆時將串聯角板山一帶部落、休憩據點與商圈導覽，百吉林蔭步道則保留自然湧泉，並打造全台首座生態池步道，讓遊客可觀察蝦、魚等自然生態。

市長張善政聽取簡報後表示，步道是珍貴的人文與自然資產，可依照體力挑戰度、季節特色及人文或自然景觀進行分級分類，讓不同族群都能找到合適自己的路線，長者或行動不便者也能享受步道樂趣，各局處也可透過社團合作與回饋金機制增加誘因，不必等待全數步道整備完成再打品牌，而是隨季節與特色逐步推出亮點，讓市民與遊客感受桃園步道的魅力。

副市長蘇俊賓表示，桃園步道已具備生態資源、故事基礎及路線條件，可參考新北魚路古道、台北大縱走的行銷模式，打造桃園古道品牌，強化市場辨識度。

副秘書長金志聿建議，觀旅局近期積極推廣珍珠海岸，可借鏡日本陸奧潮風步道的經驗，遊客完成步道挑戰後給予認證，並加強與當地居民的互動，發展桃園步道品牌，促進桃園觀光推廣。

