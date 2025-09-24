為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    樺加沙強襲！ 桃機客機降落失敗 驚險重飛影片曝

    受到樺加沙強風影響，桃機一架航班的起落架看似就要觸地時，飛機卻又重新起飛。（攝影師鄭家政授權使用）

    2025/09/24 17:30

    〔即時新聞／綜合報導〕強颱樺加沙昨日從台灣南部通過，除了對東部地區造成災情，全台也能明顯感受到颱風帶來的風雨。桃園機場一架客機昨日降落時，疑似受強風影響，在起落架看似就要觸地時，飛機卻又重新起飛，有攝影師將這一幕拍下，引發網友熱議。

    攝影師鄭家政昨日在Threads分享影片表示，在桃園機場捕捉到一架全亞航空（AirAsia）空中巴士A330驚險重飛過程。影片中可見，機長面對強風挑戰，採用蟹形進場技巧抵抗側風，不過就在起落架即將觸地時，可能評估有安全風險，機長還是選擇重新起飛。

    影片曝光後引發熱議，網友紛紛表示：「風真的好大 果斷選擇重飛是對的」、「差一點點就到地面了耶」、「沒問題，該復飛就復飛，復飛比硬來降落結果墜機好啊」、「坐在上面的肯定嚇死」。也有網友指出，「都這麼低了還一直壓不下來...goaround 才是上策」。認為是機首無法順利降低到正常的著陸姿態，機長才決定重飛。

